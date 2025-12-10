Anvisa determina retirada de tônico capilar das prateleiras e apreensão de cosméticos

Agência identifica irregularidades em produtos capilares, cosméticos, saneantes e anabolizantes, reforçando riscos ao consumidor

Isabella Valverde - 10 de dezembro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou a retirada imediata do Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional do mercado.

A decisão, publicada na segunda-feira (08), alcança todas as etapas da cadeia produtiva: fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso do produto, desenvolvido pela empresa Glammour Professional Ltda — Me.

Segundo o órgão regulador, embora o item tenha sido apresentado como cosmético, seu rótulo sugere benefícios associados ao medicamento minoxidil, incluindo a promessa de estimular o crescimento de barba, cabelo e bigode.

Esse tipo de indicação só pode ser feita para produtos registrados como medicamentos e que exigem orientação profissional.

Além disso, a Anvisa determinou a apreensão do produto Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%, fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva. Conforme a agência, o item não possui registro válido e, por isso, está proibido de ser produzido, divulgado, distribuído ou vendido no país.

A Anvisa reforçou que o minoxidil é listado como substância não permitida em cosméticos pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 529/2021, sendo seu uso restrito a formulações medicamentosas sob prescrição médica.

Mais apreensões no setor de beleza

A agência também determinou a retirada de todos os cosméticos das marcas Sabô Ageless e da maquiagem capilar Bangna. As empresas responsáveis não foram identificadas e os produtos eram anunciados e comercializados sem qualquer registro sanitário, o que configura infração grave.

Saneantes irregulares entram na lista

Entre os itens proibidos estão também o Acta BTI, vendido como larvicida biológico, e diversos produtos da empresa Gasparelo Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. Nenhum deles possui registro como saneante, tornando ilegal sua produção, distribuição, venda e uso.

Anabolizantes irregulares também são vetados

Na última sexta-feira (05), a Anvisa já havia proibido a circulação de 30 medicamentos, a maioria anabolizantes produzidos ou comercializados sem qualquer registro, notificação ou cadastro. Todos os lotes dos produtos listados a seguir estão interditados para fabricação, importação, venda, divulgação e consumo:

– Decaland Depot 200 mg X 10 Ml;

– Testoland Depot 200 mg/2ml — Landerlan Gold;

– Clembuterol Clorhidrato 0,04 mg;

– Hcg Humano 5.000ui Landerlan Gold;

– Tritrembo Gold 200 mg/ml;

– Trembolona Hexahidroxibencil 51 mg/ml;

– Testenat Enantato de Testosterona 250 mg/10ml;

– Drostanolona Masteron Propionato 100 mg/ml;

– Nandrolona Fenilpropionato 100 mg/10ml;

– Trembolona Enantato 200 mg/ml;

– Durateston Plus Gold;

– Boldenonia Undecilenato;

– Trembolona Acetato;

– Propionato Landergold;

– Oxandroland 5 mg;

– Landertropin Gh 100ui;

– Decaland Nandrolona 5ml;

– Testoland/Deposteron 200 mg;

– Stanozoland Depot 30ml;

– Stanozoland Depot 15ml;

– Stanozoland Depot Oral 10 mgx100 comp.;

– Primobolan/Metenolona Oral;

– Primobolan/Metenolona Enantato 10ml/100 mg;

– Durateston 1ml;

– Trembolona Acetato 75 mg;

– Testenat Enantato 4ml 250 mg;

– Oxitolan/Hemogenin Oral 50 mg/20 comp.;

– Metandrostenolona/Dianabol 10 mg;

– Drostenoland Masteron;

– Androlic/Mesterolona 25 mg.

A agência orienta consumidores a suspenderem imediatamente o uso de qualquer um dos produtos citados e denunciarem vendas irregulares aos canais oficiais.

