Anvisa determina retirada de tônico capilar das prateleiras e apreensão de cosméticos
Agência identifica irregularidades em produtos capilares, cosméticos, saneantes e anabolizantes, reforçando riscos ao consumidor
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou a retirada imediata do Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional do mercado.
A decisão, publicada na segunda-feira (08), alcança todas as etapas da cadeia produtiva: fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso do produto, desenvolvido pela empresa Glammour Professional Ltda — Me.
Segundo o órgão regulador, embora o item tenha sido apresentado como cosmético, seu rótulo sugere benefícios associados ao medicamento minoxidil, incluindo a promessa de estimular o crescimento de barba, cabelo e bigode.
Esse tipo de indicação só pode ser feita para produtos registrados como medicamentos e que exigem orientação profissional.
Além disso, a Anvisa determinou a apreensão do produto Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%, fabricado por Douglas Rafael Oliveira da Silva. Conforme a agência, o item não possui registro válido e, por isso, está proibido de ser produzido, divulgado, distribuído ou vendido no país.
A Anvisa reforçou que o minoxidil é listado como substância não permitida em cosméticos pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 529/2021, sendo seu uso restrito a formulações medicamentosas sob prescrição médica.
Mais apreensões no setor de beleza
A agência também determinou a retirada de todos os cosméticos das marcas Sabô Ageless e da maquiagem capilar Bangna. As empresas responsáveis não foram identificadas e os produtos eram anunciados e comercializados sem qualquer registro sanitário, o que configura infração grave.
Saneantes irregulares entram na lista
Entre os itens proibidos estão também o Acta BTI, vendido como larvicida biológico, e diversos produtos da empresa Gasparelo Produtos de Limpeza e Higiene Ltda. Nenhum deles possui registro como saneante, tornando ilegal sua produção, distribuição, venda e uso.
Anabolizantes irregulares também são vetados
Na última sexta-feira (05), a Anvisa já havia proibido a circulação de 30 medicamentos, a maioria anabolizantes produzidos ou comercializados sem qualquer registro, notificação ou cadastro. Todos os lotes dos produtos listados a seguir estão interditados para fabricação, importação, venda, divulgação e consumo:
– Decaland Depot 200 mg X 10 Ml;
– Testoland Depot 200 mg/2ml — Landerlan Gold;
– Clembuterol Clorhidrato 0,04 mg;
– Hcg Humano 5.000ui Landerlan Gold;
– Tritrembo Gold 200 mg/ml;
– Trembolona Hexahidroxibencil 51 mg/ml;
– Testenat Enantato de Testosterona 250 mg/10ml;
– Drostanolona Masteron Propionato 100 mg/ml;
– Nandrolona Fenilpropionato 100 mg/10ml;
– Trembolona Enantato 200 mg/ml;
– Durateston Plus Gold;
– Boldenonia Undecilenato;
– Trembolona Acetato;
– Propionato Landergold;
– Oxandroland 5 mg;
– Landertropin Gh 100ui;
– Decaland Nandrolona 5ml;
– Testoland/Deposteron 200 mg;
– Stanozoland Depot 30ml;
– Stanozoland Depot 15ml;
– Stanozoland Depot Oral 10 mgx100 comp.;
– Primobolan/Metenolona Oral;
– Primobolan/Metenolona Enantato 10ml/100 mg;
– Durateston 1ml;
– Trembolona Acetato 75 mg;
– Testenat Enantato 4ml 250 mg;
– Oxitolan/Hemogenin Oral 50 mg/20 comp.;
– Metandrostenolona/Dianabol 10 mg;
– Drostenoland Masteron;
– Androlic/Mesterolona 25 mg.
A agência orienta consumidores a suspenderem imediatamente o uso de qualquer um dos produtos citados e denunciarem vendas irregulares aos canais oficiais.
