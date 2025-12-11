A profissão técnica pouco conhecida que paga muito bem e permite trabalhar em home office

Pouca gente sabe, mas existe uma área técnica em alta que contrata iniciantes, paga acima da média e permite trabalhar de casa

Gabriel Yuri Souto - 11 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

A profissão técnica pouco conhecida que mais cresceu nos últimos anos é a de analista de QA, responsável por testar softwares e garantir que aplicativos, sites e sistemas funcionem sem erros.

A área exige conhecimento prático, treinamentos rápidos e atenção aos detalhes, mas não pede formação superior obrigatória. Por isso, virou opção para quem busca salário competitivo e rotina flexível.

Por que o mercado paga tão bem pela função

Empresas de tecnologia dependem de produtos estáveis para manter usuários e clientes. Quando falhas acontecem, prejuízos financeiros e problemas de imagem podem surgir rapidamente.

É por isso que o QA se tornou essencial dentro das equipes. A demanda cresceu tanto que profissionais iniciantes já encontram vagas com bons salários, e especialistas podem alcançar remunerações ainda maiores trabalhando exclusivamente em home office.

O que faz um analista de QA no dia a dia

O profissional testa funcionalidades de sites, aplicativos e sistemas antes de chegarem ao público. Ele identifica falhas, registra problemas e garante que tudo funcione como planejado.

Além disso, muitos QAs utilizam ferramentas automatizadas que aceleram o processo de verificação. Tudo isso pode ser feito de casa, já que os testes acontecem em ambiente digital e conectado.

Como entrar na área mesmo começando do zero

Outro ponto que tornou a profissão popular é a facilidade de entrada. Cursos técnicos, formações livres e bootcamps já preparam novos profissionais em poucos meses.

Além disso, empresas oferecem programas de trainee para quem deseja iniciar na área sem experiência. Como o mercado de tecnologia continua crescendo, as oportunidades se multiplicam ao longo do ano.

Por que o home office é tão comum na função

Como as ferramentas de QA são online, equipes inteiras trabalham remotamente. O profissional acessa sistemas internos, executa testes, participa de reuniões e entrega relatórios sem precisar estar no escritório.

Essa flexibilidade tornou a função especialmente atrativa para quem busca trabalhar de qualquer lugar e organizar o próprio tempo com mais liberdade.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!