Agora é lei: dívida do cartão de crédito não pode mais passar do dobro do que foi gasto

Pedro Ribeiro - 11 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O cartão de crédito faz parte da rotina de milhões de brasileiros, mas também é um dos maiores responsáveis pelo endividamento no país.

Por isso, uma mudança importante chegou para transformar essa realidade: agora existe um limite claro para o quanto a dívida do cartão de crédito pode crescer.

A novidade promete trazer mais segurança, mais previsibilidade e, principalmente, mais proteção para quem já passou pelo susto de ver uma fatura dobrar em poucos meses.

O que diz a nova lei

A Lei 14.690/2023 estabeleceu que, quando o consumidor atrasa o pagamento e entra no rotativo ou parcela o saldo, os juros e encargos não podem mais fazer a dívida ultrapassar o dobro do valor original.

Se você gastou R$ 800, por exemplo, o total não pode ultrapassar R$ 1.600.

A medida busca impedir que pequenas dívidas se transformem em prejuízos impagáveis — algo que acontecia com frequência antes dessa regra.

Por que essa mudança aconteceu

A criação desse teto foi inspirada em práticas adotadas no Reino Unido, onde limitar o crescimento das dívidas mostrou bons resultados.

Aqui no Brasil, a mudança só virou lei depois de fracassar a tentativa de autorregulação entre governo, Banco Central e instituições financeiras.

Com isso, foi necessário adotar regras mais firmes para proteger quem usa cartão de crédito e evitar o aumento descontrolado dos débitos.

Transferência de dívidas entre instituições

Desde julho de 2024, outra ferramenta passou a ajudar quem está no vermelho: a possibilidade de transferir dívidas de cartão de crédito para outras instituições.

Essa portabilidade permite que você busque juros mais baixos e condições mais vantajosas.

Além de incentivar a concorrência entre bancos, a medida dá ao consumidor mais poder de negociação e mais chances de organizar a vida financeira.

Impactos no setor financeiro

As mudanças mexeram também com o mercado. A Febraban, que representa os bancos, demonstrou preocupação com os efeitos da nova regra no sistema de crédito.

A tendência é que as instituições financeiras disputem mais clientes, oferecendo produtos com condições melhores.

Isso pode tornar o setor mais competitivo e, ao mesmo tempo, mais transparente.

O que muda para você

Com o limite de 100% nos juros e encargos do cartão de crédito, o consumidor ganha um alívio importante.

A previsibilidade evita que uma dívida pequena se transforme em um problema sem saída.

Além disso, a portabilidade amplia o leque de opções para renegociar débitos.

No fim, a mudança ajuda famílias a terem mais controle sobre o orçamento e a usar o cartão de crédito com menos medo e mais consciência.

