Passar cebola no cabelo: para que serve e por que muitas pessoas estão fazendo essa aplicação

O estudo que chamou atenção

Um artigo publicado no Journal of Dermatology revelou resultados impressionantes.

Homens e mulheres com alopecia areata — um tipo de queda de cabelo causada pelo sistema imunológico — aplicaram suco de cebola no couro cabeludo duas vezes ao dia.

Na segunda semana, fios começaram a surgir. Na sexta, 73% já apresentavam recuperação capilar.

E, ao completar oito semanas, 86% dos participantes mostraram crescimento consistente. Esses números fizeram o uso de cebola no cabelo ganhar destaque no mundo todo.

Por que a cebola funciona?

Os pesquisadores explicam que a cebola é rica em enxofre, um mineral essencial para fortalecer o folículo piloso, melhorar a circulação sanguínea e estimular a produção de queratina.

Além disso, a cebola possui ação antibacteriana, o que ajuda a reduzir inflamações e microrganismos que podem danificar a raiz dos fios.

Ou seja, quando aplicada corretamente, a cebola no cabelo pode criar um ambiente mais saudável para o crescimento capilar.

Serve para qualquer tipo de queda?

Apesar dos resultados animadores, especialistas destacam que esse método não é universal.

Ele apresentou ótimos efeitos em pessoas com alopecia areata, mas não necessariamente funciona em casos de calvície genética avançada.

Ainda assim, o estudo abriu portas para novas pesquisas e continua sendo referência há mais de 20 anos.

Para quem busca alternativas naturais, a cebola no cabelo pode ser uma possibilidade interessante — mas sempre com cautela e, de preferência, orientação profissional.

Como as pessoas têm usado a cebola no dia a dia

A maneira mais comum é aplicar o suco de cebola diretamente no couro cabeludo.

Algumas pessoas misturam a cebola com óleos vegetais ou adicionam o suco a máscaras capilares.

O importante é massagear bem a região para ativar a circulação. Depois, basta deixar agir por alguns minutos e enxaguar com shampoo.

O odor é forte, mas tende a sair com uma boa lavagem. E, claro, a constância é essencial — assim como nos estudos, o uso precisa ser regular.

Vale a pena tentar?

Para quem sofre com queda de cabelo e procura alternativas simples, naturais e de baixo custo, o uso de cebola no cabelo pode ser uma tentativa válida.

Os resultados existem, mas dependem do tipo de queda e da resposta individual.

O importante é entender que, embora promissora, essa técnica não substitui tratamentos médicos quando necessários.

Ainda assim, conhecer e explorar esse recurso pode ser o primeiro passo para descobrir o que funciona melhor para você.

