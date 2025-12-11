Passar cebola no cabelo: para que serve e por que muitas pessoas estão fazendo essa aplicação

Essa ideia não surgiu de um truque caseiro sem fundamento, mas de um estudo científico que surpreendeu até dermatologistas

(Foto: Reprodução/ Youtube/Canal Dicas Da Chris)

Cebola no cabelo pode parecer, à primeira vista, apenas mais uma dica maluca da internet.

No entanto, essa aplicação vem ganhando força porque muitas pessoas estão descobrindo que esse ingrediente simples pode, sim, trazer benefícios para quem sofre com queda capilar.

Por isso, entender por que tanta gente está fazendo essa aplicação é essencial para quem busca alternativas naturais e acessíveis.

O estudo que chamou atenção

Um artigo publicado no Journal of Dermatology revelou resultados impressionantes.

Homens e mulheres com alopecia areata — um tipo de queda de cabelo causada pelo sistema imunológico — aplicaram suco de cebola no couro cabeludo duas vezes ao dia.

Na segunda semana, fios começaram a surgir. Na sexta, 73% já apresentavam recuperação capilar.

E, ao completar oito semanas, 86% dos participantes mostraram crescimento consistente. Esses números fizeram o uso de cebola no cabelo ganhar destaque no mundo todo.

Por que a cebola funciona?

Os pesquisadores explicam que a cebola é rica em enxofre, um mineral essencial para fortalecer o folículo piloso, melhorar a circulação sanguínea e estimular a produção de queratina.

Além disso, a cebola possui ação antibacteriana, o que ajuda a reduzir inflamações e microrganismos que podem danificar a raiz dos fios.

Ou seja, quando aplicada corretamente, a cebola no cabelo pode criar um ambiente mais saudável para o crescimento capilar.

Serve para qualquer tipo de queda?

Apesar dos resultados animadores, especialistas destacam que esse método não é universal.

Ele apresentou ótimos efeitos em pessoas com alopecia areata, mas não necessariamente funciona em casos de calvície genética avançada.

Ainda assim, o estudo abriu portas para novas pesquisas e continua sendo referência há mais de 20 anos.

Para quem busca alternativas naturais, a cebola no cabelo pode ser uma possibilidade interessante — mas sempre com cautela e, de preferência, orientação profissional.

Como as pessoas têm usado a cebola no dia a dia

A maneira mais comum é aplicar o suco de cebola diretamente no couro cabeludo.

Algumas pessoas misturam a cebola com óleos vegetais ou adicionam o suco a máscaras capilares.

O importante é massagear bem a região para ativar a circulação. Depois, basta deixar agir por alguns minutos e enxaguar com shampoo.

O odor é forte, mas tende a sair com uma boa lavagem. E, claro, a constância é essencial — assim como nos estudos, o uso precisa ser regular.

Vale a pena tentar?

Para quem sofre com queda de cabelo e procura alternativas simples, naturais e de baixo custo, o uso de cebola no cabelo pode ser uma tentativa válida.

Os resultados existem, mas dependem do tipo de queda e da resposta individual.

O importante é entender que, embora promissora, essa técnica não substitui tratamentos médicos quando necessários.

Ainda assim, conhecer e explorar esse recurso pode ser o primeiro passo para descobrir o que funciona melhor para você.

