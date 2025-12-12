Estudantes de Goiânia improvisam festa de formatura após empresa cancelar evento na véspera

Gabriella Pinheiro - 12 de dezembro de 2025

Imagem mostra alunos de terceiro ano durante baile, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Em menos de 24 horas, alunos do Colégio Estadual Albert Sabin, em Goiânia, tiveram que traçar uma nova rota e começar do zero após serem informados de que a empresa contratada para organizar o baile de formatura do Ensino Médio cancelou a festa um dia antes de o evento ocorrer.

Em entrevista ao G1, a estudante Anna Clara Kojima afirmou que a notícia foi dada na sexta-feira (05), após os formandos cobrarem uma resposta.

De acordo com ela, todos os valores já haviam sido quitados e a empresa havia pedido, em uma reunião anterior, que a comissão de formatura cobrasse colegas que estivessem com pendências.

Apesar dos percalços, o grupo não desanimou e decidiu organizar a própria festa. No mesmo dia, eles se mobilizaram e começaram a planejar o evento, que ocorreu no sábado (06).

Assim, eles se reuniram na casa de Anna e levaram comida, cadeiras e refrigerantes, além de terem alugado mesas, tendas e montado a decoração.

De acordo com a aluna, mesmo com a situação não saindo como o esperado, todos se divertiram.

“A gente se divertiu muito. Fizemos realmente um baile, que para muitos foi o único. Marcou o fim de um ciclo de mais de dez anos”, disse ela.

Segundo os formandos, um boletim de ocorrência foi registrado e eles pretendem entrar com uma ação judicial.

Em nota enviada à imprensa, a RS Gestão de Eventos — empresa responsável pela organização — negou que o cancelamento tenha ocorrido um dia antes e afirmou que propôs a alteração da data, já que a escola não teria atingido o número mínimo de 50 alunos previsto em contrato – tendo apenas 37.

A empresa argumentou que ofereceu duas opções: reagendamento da data ou reembolso, e que a maioria optou pela segunda — o que inviabilizou a realização do evento.

“Todos os comunicados estão sendo repassados pelos grupos oficiais de WhatsApp, garantindo organização e transparência”, diz.

Leia a nota completa:

“A RS Gestão de Eventos informa que todas as escolas que possuem contrato vigente com a empresa tiveram 02 (dois) dos 03 (três) eventos entregues conforme previsto, mantendo o compromisso assumido com alunos, pais e instituições.

Para as escolas que não atingiram a quantidade mínima de participantes estabelecida em contrato, foi apresentada a opção de reagendamento da data ou reembolso dos valores pagos.

Contudo, a maioria dos participantes optou pelo reembolso, o que tornou inviável a realização do evento remanescente na data inicialmente proposta.

Lamentamos profundamente os transtornos ocasionados.

Ressaltamos que fatores como baixo número de participantes e inadimplência impactam diretamente na estrutura financeira necessária para a execução de eventos desse porte, tornando indispensáveis as medidas adotadas. Reforçamos que todas as informações e orientações oficiais estão sendo repassadas exclusivamente pelos grupos de WhatsApp das formaturas, garantindo organização, transparência e centralização da comunicação.

A RS Gestão de Eventos permanece empenhada em conduzir a situação da melhor maneira possível, prezando pelo respeito e pela responsabilidade com todos os envolvidos.”

