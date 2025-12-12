Estudantes de Goiânia improvisam festa de formatura após empresa cancelar evento na véspera
Mesmo com situação não saindo como esperado, todos se divertiram
Em menos de 24 horas, alunos do Colégio Estadual Albert Sabin, em Goiânia, tiveram que traçar uma nova rota e começar do zero após serem informados de que a empresa contratada para organizar o baile de formatura do Ensino Médio cancelou a festa um dia antes de o evento ocorrer.
Em entrevista ao G1, a estudante Anna Clara Kojima afirmou que a notícia foi dada na sexta-feira (05), após os formandos cobrarem uma resposta.
De acordo com ela, todos os valores já haviam sido quitados e a empresa havia pedido, em uma reunião anterior, que a comissão de formatura cobrasse colegas que estivessem com pendências.
Apesar dos percalços, o grupo não desanimou e decidiu organizar a própria festa. No mesmo dia, eles se mobilizaram e começaram a planejar o evento, que ocorreu no sábado (06).
Assim, eles se reuniram na casa de Anna e levaram comida, cadeiras e refrigerantes, além de terem alugado mesas, tendas e montado a decoração.
De acordo com a aluna, mesmo com a situação não saindo como o esperado, todos se divertiram.
“A gente se divertiu muito. Fizemos realmente um baile, que para muitos foi o único. Marcou o fim de um ciclo de mais de dez anos”, disse ela.
Segundo os formandos, um boletim de ocorrência foi registrado e eles pretendem entrar com uma ação judicial.
Em nota enviada à imprensa, a RS Gestão de Eventos — empresa responsável pela organização — negou que o cancelamento tenha ocorrido um dia antes e afirmou que propôs a alteração da data, já que a escola não teria atingido o número mínimo de 50 alunos previsto em contrato – tendo apenas 37.
A empresa argumentou que ofereceu duas opções: reagendamento da data ou reembolso, e que a maioria optou pela segunda — o que inviabilizou a realização do evento.
“Todos os comunicados estão sendo repassados pelos grupos oficiais de WhatsApp, garantindo organização e transparência”, diz.
Leia a nota completa:
“A RS Gestão de Eventos informa que todas as escolas que possuem contrato vigente com a empresa tiveram 02 (dois) dos 03 (três) eventos entregues conforme previsto, mantendo o compromisso assumido com alunos, pais e instituições.
Para as escolas que não atingiram a quantidade mínima de participantes estabelecida em contrato, foi apresentada a opção de reagendamento da data ou reembolso dos valores pagos.
Contudo, a maioria dos participantes optou pelo reembolso, o que tornou inviável a realização do evento remanescente na data inicialmente proposta.
Lamentamos profundamente os transtornos ocasionados.
Ressaltamos que fatores como baixo número de participantes e inadimplência impactam diretamente na estrutura financeira necessária para a execução de eventos desse porte, tornando indispensáveis as medidas adotadas. Reforçamos que todas as informações e orientações oficiais estão sendo repassadas exclusivamente pelos grupos de WhatsApp das formaturas, garantindo organização, transparência e centralização da comunicação.
A RS Gestão de Eventos permanece empenhada em conduzir a situação da melhor maneira possível, prezando pelo respeito e pela responsabilidade com todos os envolvidos.”
