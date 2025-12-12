Rapazes escrevem carta para vizinha e se surpreendem com resposta

Jovens proibidos de ter pets encontram uma forma inusitada de fazer amizade com a cachorra da vizinha — e recebem uma resposta inesperada

Isabella Valverde - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Twitter)

Para quem cresceu rodeado de animais, viver em uma casa silenciosa demais pode parecer estranho. Foi exatamente esse sentimento que acompanhou Jack McCrossan e seus três amigos, recém-mudados da Escócia para Bristol, na Inglaterra, quando descobriram que o proprietário do imóvel não permitia cachorros.

A saudade de conviver com um pet logo se transformou em uma ideia improvável — e muito simpática.

Tudo começou quando eles repararam na cadela da vizinha, uma Sheprador preta chamada Stevie Ticks, cruzamento de Pastor Alemão com Labrador. Encantados com a energia e a fofura da cachorra, os rapazes decidiram escrever uma carta para sua dona, Sarah Tolman, pedindo permissão para brincar com ela sempre que possível.

No bilhete, explicaram que cresceram com animais e sentiam falta dessa companhia. Ofereceram-se para passear com Stevie, ajudá-la quando necessário e até mesmo recebê-la para alegrar os dias do grupo. Assinaram simplesmente como “Os meninos do número 23”.

A resposta veio pouco depois — e de um jeito surpreendente. O envelope dizia que a remetente era a própria Stevie, embora todos soubessem que Sarah havia sido a verdadeira autora.

Em tom divertido, a “cachorra” contou sua história: adotada no Chipre, com pouco mais de dois anos, cheia de energia e sempre pronta para conhecer pessoas novas. Também avisou que sua amizade tinha um preço: cinco arremessos de bola por dia e carícias ilimitadas na barriga.

Dias depois, o encontro finalmente aconteceu. McCrossan descreveu Stevie como exatamente o que esperavam: animada, amorosa e incansável durante o passeio.

Para Sarah, o gesto dos jovens foi uma rara demonstração de gentileza entre vizinhos em tempos em que muitos mal se cumprimentam. A história viralizou, e ela aproveitou para incentivar outras pessoas a compartilharem o amor por seus pets com quem vive ao redor.

Os anos passaram e, embora os rapazes tenham se mudado, Stevie continuou roubando corações. Em 2024, já com cerca de oito anos, ganhou até um espaço no “mural da fama” de cães frequentadores de sua cafeteria preferida.

A história de Stevie e dos meninos do número 23 é a prova disso. Um gesto de carinho inesperado transformou a rotina de uma vizinhança inteira e mostrou como a amizade pode surgir dos lugares mais improváveis.

Been saying we’d love a dog about the house but our landlord doesn’t allow pets, so my housemate posted a letter to our neighbours asking if we could walk their dog every once and a while and the response was better than we could have ever hoped for pic.twitter.com/dcMOfPk5UH — Jack McCrossan (@Jack_McCrossan) December 10, 2019

