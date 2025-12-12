Trabalhador sofre acidente e morre em condomínio de Anápolis

Socorro foi acionado, mas apesar dos esforços, vítima não resistiu e teve óbito confirmado ainda no local

Fachada do Condomínio Grand Trianon. (Foto: Juliane/Google)

Uma fatalidade marcou a manhã desta sexta-feira (12) no condomínio Grand Trianon, localizado na Avenida GT, em Anápolis, após um trabalhador, de 52 anos, cair do telhado e falecer.

Conforme apurado pelo Portal 6, a situação ocorreu por volta de 11h, quando a vítima, que era pedreiro, atuava em uma obra no interior do condomínio.

Em determinado momento, ele acabou caindo da segunda laje de uma construção. Testemunhas que estavam no local ouviram o grito do homem e, ao irem até o ponto da queda, o encontraram no chão, com a cabeça ensanguentada.

O socorro foi acionado imediatamente, e uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. Apesar das tentativas de reanimação, ele não resistiu.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou a área. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local para a retirada do corpo.

O Portal 6 entrou em contato com a administração do condomínio, que respondeu com a seguinte nota:

“É com muito pesar que informo que tivemos um acidente no condomínio hoje em uma obra. Prestador caiu de uma laje, foi chamado os bombeiros que fizeram os primeiros socorros porém, não resistiu e foi a óbito.

Deixo aqui nossos sentimentos.”

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

