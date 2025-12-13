Morte de jovem sushiman de Anápolis que foi lutar pela Ucrânia contra a Russia causa comoção

Falecimento foi comunicado por amigos nas redes sociais e gerou homenagens emocionadas

Paulo Roberto Belém - 13 de dezembro de 2025

Kauan, sushiman de Anápolis, faleceu na guerra entre Ucrânia e Rússia. (Foto: redes Sociais)

A morte de um jovem sushiman morador de Anápolis, que havia ido se juntar às forças ucranianas no conflito com a Rússia, gerou grande comoção nas redes sociais neste sábado (13), pelas circunstâncias do falecimento.

A informação sobre o falecimento foi divulgada por amigos nas redes sociais, mas sem precisar a data do óbito.

Pelo Instagram, um deles postou uma série de stories em homenagem ao amigo que morreu na guerra. “Que Deus te dê um bom lugar e um descanso eterno no reino dos céus”, postou, com uma sequência de fotos de Kauan.

Uma das fotos, inclusive, mostra o sushiman vestido com fardamento de combate, seguido por um vídeo dele em atuação como sushiman.

Uma nota de pesar foi postada pelo restaurante em que Kauan atuou enquanto morava em Anápolis, considerando a morte dele como “repentina e precoce”.

“Nos solidarizamos com a família, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com ele, deixando nossos mais sinceros sentimentos”, publicaram.