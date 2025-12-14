Concorrente direta da Havan inaugura loja gigante e espera receber mais de 100 mil visitantes por mês

Megaloja de 4.000 m² fica na Avenida Paulista e aposta em experiência híbrida. Rede planeja expandir o modelo para mais 50 unidades pelo país

Pedro Ribeiro - 14 de dezembro de 2025

(Imagem: Ilustração)

A Galeria Magalu inaugurou uma megaloja de 4.000 metros quadrados na avenida Paulista, em São Paulo, ocupando o antigo espaço da Livraria Cultura e reforçando a disputa direta com a Havan.

A nova unidade foi aberta no começo deste mês e nasce com a expectativa de receber mais de 100 mil visitantes por mês, segundo projeções da empresa.

O espaço reúne cinco marcas do grupo Magalu em um único endereço estratégico e foi concebido para se tornar a loja de maior faturamento da rede.

Além das áreas tradicionais de vendas, a megaloja conta com 150 espaços de ativação de marcas parceiras, teatro para eventos, serviços de customização de produtos e parte do acervo da Pinacoteca.

Outro destaque é a estreia das primeiras lojas físicas da Época Cosméticos e da Estante Virtual, marcas que até então operavam exclusivamente no ambiente digital.

A unidade também abriga ambientes voltados à integração entre físico e digital, funcionando como vitrine e laboratório do ecossistema Magalu.

Segundo a empresa, a proposta é permitir que o consumidor transite entre experimentação presencial, compra on-line, retirada em loja e serviços integrados no mesmo fluxo.

A Galeria Magalu é tratada como peça central na estratégia competitiva da varejista, especialmente frente à Havan e outros grandes players do varejo físico nacional.

Antes da inauguração na Paulista, o grupo testou o conceito em uma loja piloto na Marginal Tietê, em São Paulo, onde a integração de marcas como KaBuM! e Netshoes triplicou o faturamento da unidade.

Com base nesse desempenho, o Magalu planeja expandir o modelo e abrir mais de 50 megalojas com cerca de 4.000 metros quadrados em grandes centros urbanos.

A escolha das próximas cidades ainda não foi divulgada, mas a empresa indica foco em regiões de alto fluxo e forte relevância comercial.

