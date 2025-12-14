Conheça o peixe que ganhou o título de “bacalhau brasileiro” e é perfeito para as receitas de Natal e Ano Novo

Ele tem tem carne clara, firme e suave, desfia com facilidade e aparece como alternativa mais acessível para pratos tradicionais das festas

Magno Oliver - 14 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/TV Gazeta)

Quando chega dezembro, o bacalhau volta a dominar as mesas e as receitas mais clássicas do Natal e do Ano Novo. Só que nem todo mundo quer ou consegue bancar o preço do peixe importado. É aí que entra um “substituto” que vem ganhando fama no Brasil por entregar resultado parecido no prato: a abrótea.

Conhecida em algumas regiões como “bacalhau brasileiro”, a abrótea se destaca pela carne branca e firme, com sabor suave e textura que lembra a do bacalhau em diversas preparações. Ela desfia com facilidade depois de cozida e funciona muito bem em receitas que pedem lascas, como saladas, bolinhos, escondidinhos e pratos ao forno.

Outro ponto que ajuda a explicação do apelido é a versatilidade. A abrótea aceita bem temperos fortes, como alho, cebola, pimentões, azeitonas e ervas, e combina com molhos mais encorpados, como os que levam tomate, leite de coco ou azeite, comuns nas ceias brasileiras.

Na prática, dá para usar a abrótea em várias receitas típicas das festas sem perder a “cara” de prato especial. Ela vai bem em bacalhoada adaptada, no gratinado com batatas, em tortas salgadas e até em versões mais leves, como uma salada fria com legumes e azeite.

Para acertar o ponto, a dica é simples: cozinhe ou asse até ficar macia e evite mexer demais para não quebrar as fibras. Se a ideia for desfiar, espere amornar e trabalhe com cuidado, puxando em lascas maiores para manter a textura bonita no prato.

Na hora de comprar, prefira postas firmes, sem cheiro forte e com aspecto úmido, mas não pegajoso. Se encontrar congelada, verifique se não há excesso de gelo, o que pode indicar recongelamento ou perda de qualidade.

Com sabor delicado, preparo fácil e resultado que lembra o bacalhau em muitas receitas, a abrótea virou queridinha de quem quer uma ceia caprichada, mas com mais economia e praticidade.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!