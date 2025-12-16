Semáforos do viaduto do Recanto do Sol já foram ligados, indicando fim das obras

Prefeitura de Anápolis está implementando intervenção viária no local, similar à do Ayrton Senna

Paulo Roberto Belém - 16 de dezembro de 2025

Fila de carros aguardando sinal verde. (Foto: Reprodução)

Imagens da tarde desta terça-feira (16) feitas por um motorista que passou pelo viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis, mostram que os semáforos instalados no perímetro já estão funcionando.

O acionamento indica o fim das intervenções viárias no local, que segundo a Administração Municipal, faz parte do pacote de medidas mitigadoras anunciadas pelo prefeito Márcio Corrêa (PL) para amenizar o estrangulamento do trânsito no local.

Isso ocorre principalmente às manhãs, na saída dos bairros da Grande Recanto do Sol e no fim da tarde, quando há o movimento contrário de retorno à região.

Procurada, a Prefeitura de Anápolis atribuiu a não finalização às chuvas intensas que têm sido quase diárias em Anápolis, mas confirmou que as intervenções estão em processo de finalização.

A expectativa do Executivo é que as obras viárias no principal acesso da região tenham efeito similar às que foram realizadas no viaduto Ayrton Senna, que dá acesso aos principais bairros da parte Leste da cidade.

Por lá, as modificações realizadas foram concluídas em agosto, onde também foram instalados semáforos.

