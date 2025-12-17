A cidade brasileira que transforma milho em bilhões de litros de etanol por ano, abastecendo o país e exportando para o mundo

Ela se tornou um exemplo de como produção agrícola, tecnologia e indústria podem caminhar juntas

Pedro Ribeiro - 17 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Cidade brasileira que se destaca pela força do agronegócio também pode ser protagonista na transição energética, e esse é exatamente o caso de um município do Centro-Oeste que vem chamando atenção.

Essa cidade brasileira conseguiu transformar a abundância de milho em bilhões de litros de etanol por ano, abastecendo o mercado interno e, ao mesmo tempo, ganhando espaço no comércio internacional.

Por isso, ela se tornou um exemplo de como produção agrícola, tecnologia e indústria podem caminhar juntas.

O município que virou referência nacional

Localizada no norte de Mato Grosso, Sinop é hoje uma das principais cidades brasileiras quando o assunto é etanol de milho.

O município abriga a maior biorrefinaria de etanol de milho do mundo, pertencente à empresa Inpasa.

Essa estrutura impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pela capacidade produtiva, que coloca a cidade no centro da cadeia de biocombustíveis do país.

Produção em escala bilionária

A unidade instalada em Sinop tem capacidade para produzir cerca de 2,1 bilhões de litros de etanol por ano.

Para isso, processa milhões de toneladas de milho, aproveitando a forte produção agrícola da região.

Dessa forma, a cidade brasileira transforma um grão abundante em combustível renovável, reduzindo desperdícios e agregando valor à produção local.

Impacto direto na economia local

Além da produção em larga escala, o impacto econômico é significativo.

A cadeia do etanol de milho gera milhares de empregos diretos e indiretos, movimenta o comércio e garante mercado para produtores rurais.

Assim, Sinop se fortalece como um polo industrial, ao mesmo tempo em que impulsiona o desenvolvimento regional e aumenta a renda no campo.

Muito além do etanol

Outro diferencial importante está nos coprodutos gerados pelas usinas.

Além do etanol, a produção inclui DDGS, utilizado como ração animal, óleo de milho e até energia elétrica.

Dessa maneira, praticamente tudo é aproveitado, o que diversifica as fontes de receita e torna o processo mais sustentável e eficiente.

Novos investimentos

O sucesso do modelo atrai novos investimentos.

Empresas como a Evermat já anunciaram projetos de novas usinas na região, fortalecendo ainda mais o polo de etanol de milho.

Com isso, a cidade brasileira consolida sua posição estratégica dentro do setor energético e amplia sua importância no cenário nacional.

Mato Grosso lidera o setor no país

Esse avanço não acontece por acaso. Mato Grosso é hoje o maior produtor nacional de etanol de milho, respondendo por uma parcela expressiva da produção brasileira.

A combinação de alta oferta do grão, infraestrutura industrial e investimentos constantes faz do estado uma referência no setor de biocombustíveis.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!