O paraíso de águas cristalinas localizado a menos de uma hora de capital nordestina

Magno Oliver - 17 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Localizado a cerca de 60 quilômetros de Recife, Porto de Galinhas, distrito do município de Ipojuca, consolidou-se como um dos destinos praianos mais desejados do Brasil.

Conhecido pelas águas transparentes e pelos recifes de corais, o local combina paisagens naturais preservadas com uma das melhores infraestruturas turísticas do Nordeste, atraindo visitantes durante todo o ano.

O principal cartão-postal do destino são as piscinas naturais formadas na maré baixa, acessadas por meio de jangadas tradicionais.

Nesse cenário, o mar calmo revela peixes coloridos, recifes rasos e formações famosas, como a que lembra o mapa do Brasil.

O passeio é rigidamente controlado por regras ambientais, com limitação de visitantes e horários definidos, garantindo a preservação do ecossistema marinho. Tudo pensado na proteção e preservação do meio ambiente.

Outro destaque é a Praia de Muro Alto, protegida por uma extensa barreira de corais que cria uma gigantesca piscina natural de águas mornas e praticamente sem ondas.

A região concentra resorts e hotéis de alto padrão, sendo especialmente procurada por famílias e por quem busca tranquilidade, esportes leves aquáticos e conforto à beira-mar.

Nos últimos anos, Porto de Galinhas também tem investido em sustentabilidade, mobilidade turística e organização do fluxo de visitantes, com melhorias na orla, fiscalização ambiental e incentivo ao turismo responsável.

A combinação entre fácil acesso, beleza natural e preservação faz do destino um exemplo de como o litoral brasileiro pode unir desenvolvimento econômico e cuidado ambiental, mantendo-se entre os lugares mais encantadores do país.

