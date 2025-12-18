Retrospectiva 2025: 6 casos inusitados que chamaram atenção em Goiás

Episódios vão desde uso de linha de pesca e cartão para esconder placa de carro até iPhone de presente

Gabriella Pinheiro - 18 de dezembro de 2025

Relembre casos inusitados que chamaram atenção em Goiás ao longo de 2025. (Foto: Reprodução)

Entre as diversas situações que aconteceram em Goiás ao longo de 2025, algumas surpreenderam os moradores do Estado por detalhes fora do comum envolvendo os casos.

Os episódios vão desde o uso de linha de pesca e um cartão para esconder a placa de um carro até presentes de alto valor dados por pessoas misteriosas.

Confira a seguir alguns desses fatos que chamaram atenção e relembre casos que marcaram o ano em Goiás!

1. Confusão na venda de imóvel

Um dos casos mais inusitados ocorreu no dia 09 de janeiro, no bairro Jardim Dom Bosco II, em Aparecida de Goiânia, quando um mestre de obras, que realizava a reforma de um imóvel recém-adquirido, foi surpreendido por outro homem que dizia ser “o verdadeiro dono da residência”.

Durante a situação, o profissional contratado informou que o rapaz chegou ao local e determinou a paralisação imediata das atividades, sob a alegação de que o imóvel lhe pertencia. Ele ainda afirmou que iria ocupar a casa e passar a noite no local.

A confusão foi tamanha que uma equipe da Polícia Militar (PM) precisou comparecer ao local. O homem apresentou um contrato particular de compra e venda, enquanto o trabalhador exibiu uma escritura pública registrada em cartório, documento que comprova a propriedade.

O caso foi registrado e encaminhado à delegacia. A suspeita é de que a situação envolva um possível estelionato.

2. Linha de pesca e cartão

Outro episódio foi registrado na BR-153, na altura do km 609, em Morrinhos, no dia 21 de maio, quando um motorista, de 40 anos, tentou esconder a placa do caminhão usando uma linha de pesca e um cartão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor chegou a cruzar pedágios mais de 100 vezes de forma rotineira.

Para tentar driblar os policiais, ele usava um cartão preso a uma linha de pesca, conectada ao interior da cabine, que era puxada para retirar o cartão enquanto o veículo ainda estava em movimento.

Sempre que percebia a aproximação das autoridades, ele puxava a linha rapidamente e revelava a placa, na tentativa de simular normalidade e conseguir passar pelos pedágios.

A situação foi descoberta após a concessionária emitir uma notificação informando que um veículo estaria passando frequentemente pelos pedágios com a placa encoberta, o que impossibilitava a cobrança.

O motorista foi localizado pela PRF e, durante a abordagem, os agentes encontraram a terceira letra da placa dianteira do veículo encoberta por um cartão de crédito.

O condutor foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes, em Caldas Novas.

3. Afastamento de guardas civis

Em 22 de maio, dois agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia foram afastados cautelarmente das funções após um advogado ser abordado de forma considerada abusiva.

Conforme denúncia enviada à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), por meio do Sistema de Defesa das Prerrogativas, o profissional foi abordado pelos agentes sob a justificativa de que teria parado o carro sobre uma faixa de pedestres.

O advogado alegou que chegou a ser algemado e foi conduzido de maneira agressiva à Central de Flagrantes.

Após a denúncia, a OAB acionou o comando-geral da GCM, que determinou o afastamento imediato dos servidores e a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta dos agentes.

4. Homem constrangido em academia

Em Anápolis, um caso repercutiu nas redes sociais após um morador afirmar que foi chamado por um responsável de uma academia de alto padrão, no bairro Jardim Europa, por causa do tamanho da bermuda que usava durante o treino.

A situação ocorreu no dia 30 de junho deste ano. Em um vídeo publicado, ele afirma que, durante a conversa, foi informado de que um cliente havia se sentido “incomodadíssimo” com o tamanho da vestimenta.

“O cara disse que a esposa dele veria essas pernas e ficaria muito constrangida. Meu Deus, eu fui o constrangimento dos pais de família hoje na academia”, ironizou.

Ele revelou que havia pago um plano anual de cerca de R$ 1.500, mas optou por cancelar o serviço após o episódio.

5. Motorista cobrado de forma abusiva em oficina mecânica

Um motorista foi indenizado em R$ 7 mil após uma oficina mecânica, localizada na Vila Munir Calixto, em Anápolis, aumentar o valor de um reparo de R$ 500 para quase R$ 10 mil.

Conforme noticiado pelo Portal 6, no dia 26 de setembro, o cliente foi até o local para realizar a troca de dois pneus, que estavam com preço promocional.

Mesmo com o valor acordado de R$ 500, um funcionário da oficina alegou que outras peças e equipamentos precisavam ser substituídos, sem apresentar valores ou notas fiscais.

Ao final, o valor cobrado foi de R$ 9.947. O cliente afirmou não ter condições de arcar com a quantia e chegou a mostrar sua conta bancária para comprovar.

Ao informar que acionaria as autoridades, o representante da empresa entrou em contato com os superiores, que afirmaram não querer problemas com a polícia.

Para ter o veículo liberado, o cliente concordou em pagar R$ 3 mil de forma parcelada. Mesmo assim, o automóvel continuou apresentando problemas.

Após o episódio, o consumidor acionou a Justiça e obteve decisão favorável.

6. iPhone dado por pessoa misteriosa

Uma situação mais recente envolveu um enfermeiro de Anápolis, Rafael Ferreira, de 28 anos, que recebeu um iPhone de última geração, considerado um dos mais caros. O caso ocorreu no dia 12 de novembro.

Segundo apurado pela reportagem, ele recebeu uma ligação informando sobre uma encomenda enviada por uma pessoa desconhecida. O presente veio acompanhado de um bilhete:

“Você cuidou bem de mim. Você é um excelente profissional. Merece muito mais. Obrigado. Fui um paciente seu.”

O enfermeiro afirmou que chegou a ligar para pessoas próximas para saber se alguma delas havia enviado o presente, mas todas negaram.

“Eu acho que não merecia, porque eu estava lá trabalhando. Era o meu papel, mas a palavra que define este momento é gratidão”, afirmou.

