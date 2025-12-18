Viação anuncia fim de linhas para Goiânia, Anápolis e Brasília; saiba quais são

Levantamento das publicações oficiais da ANTT indica que a empresa já teve oito serviços interestaduais descontinuados

Samuel Leão - 18 de dezembro de 2025

Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) homologou o encerramento de mais uma operação interestadual da Expresso Satélite Norte, empresa sediada em Goiânia.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta quinta-feira (18), determina o fim da autorização para o serviço que ligava Brasília (DF) a Anápolis (GO), com efeito a partir de 05 de janeiro de 2026.

O fim da linha Brasília-Anápolis consolida o encerramento definitivo da prestação do serviço interestadual entre o Distrito Federal e Goiás pela operadora.

Este é o mais recente de uma série de movimentos da Satélite Norte no transporte rodoviário. Um levantamento das publicações oficiais da ANTT indica que a empresa já teve oito serviços interestaduais descontinuados ao longo dos meses de novembro e dezembro de 2025.

Além da linha Brasília – Anápolis, outras ligações foram encerradas, afetando diretamente a capital goiana. Entre elas estão: Goiânia – Palmas (TO), Goiânia – Fortaleza (CE), Araguaína (TO) – Goiânia, Goiânia – Parauapebas (PA), Goiânia – Imperatriz (MA) e Goiânia – Gurupi (TO).

O ato, que consta na Decisão SUPAS nº 1.942, de 10 de dezembro de 2025, acolhe o pedido da empresa para devolver o Termo de Autorização (TAR) referente à operação.

Os encerramentos seguem o rito regulatório da ANTT, que permite às empresas abrirem mão de autorizações para operar serviços interestaduais, desde que o pedido seja formalizado e acompanhado de medidas que assegurem a proteção dos usuários, incluindo reembolso, remarcação de passagens e comunicação adequada sobre o fim da operação.

Parte desses encerramentos foi homologada em decisões conjuntas da ANTT, que envolveram também outras operadoras do transporte rodoviário interestadual.

