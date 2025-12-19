Homem é encontrado morto às margens de estrada em Anápolis e caso intriga polícia
Vítima foi encontrada próxima a faca suja de sangue e com diversas manchas espalhadas nas proximidades
Um homem foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (19) em uma estrada na zona rural da região Norte de Anápolis.
O caso teve início por volta das 07h45, quando uma testemunha relatou ter encontrado a vítima às margens da via, que dá acesso a uma fazenda.
O corpo foi encontrado com sinais de perfurações e próximo a uma faca suja de sangue.
Além disso, havia diversas manchas de sangue espalhadas pela estrada, o que reforça a suspeita de que o crime tenha ocorrido no próprio local ou nas imediações.
Foram mobilizadas as polícias Civil e Militar, além da perícia técnico-cientítica e do Instituto Médico Legal (IML), que ficaram responsáveis pelos procedimentos no local e pela remoção do corpo.
A identidade da vítima ainda não foi confirmada até o momento.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a autoria e a motivação do crime. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.
