Homem é encontrado morto às margens de estrada em Anápolis e caso intriga polícia

Vítima foi encontrada próxima a faca suja de sangue e com diversas manchas espalhadas nas proximidades

Folhapress - 19 de dezembro de 2025

Corpo foi encontrado próximo a faca e manchas de sangue em estrada de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um homem foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (19) em uma estrada na zona rural da região Norte de Anápolis.

O caso teve início por volta das 07h45, quando uma testemunha relatou ter encontrado a vítima às margens da via, que dá acesso a uma fazenda.

O corpo foi encontrado com sinais de perfurações e próximo a uma faca suja de sangue.

Além disso, havia diversas manchas de sangue espalhadas pela estrada, o que reforça a suspeita de que o crime tenha ocorrido no próprio local ou nas imediações.

Foram mobilizadas as polícias Civil e Militar, além da perícia técnico-cientítica e do Instituto Médico Legal (IML), que ficaram responsáveis pelos procedimentos no local e pela remoção do corpo.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada até o momento.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a autoria e a motivação do crime. Até a última atualização, ninguém havia sido preso.

