Corpo encontrado em córrego no DAIA intriga polícia em Anápolis

Equipes foram acionadas após morador sair para procurar cachorro, mas encontrar vítima já sem vida

Augusto Araújo - 25 de setembro de 2025

Imagem ilustrativa de caminhão do IML. (Foto: Reprodução)

Um caso tem chamado a atenção da Polícia Civil (PC), após o corpo de um homem ser encontrado no às margens de um córrego no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Ele foi encontrado no final da tarde desta quarta-feira (24), por um morador que vive pela região. Segundo a testemunha, ele estava a procura de um cachorro dele, que havia sumido há alguns dias.

Porém, ao se aproximar de uma área por onde circulavam urubus, ele se deparou com a vítima às margens do córrego. Assim, decidiu chamar a Polícia Militar (PM).

Equipes da Polícia Civil (PC) também compareceram à região, para os procedimentos legais necessários, assim como o Instituto Médico Legal (IML), que fez o recolhimento do corpo.

Até as últimas informações, não foi possível identificar quem era a vítima ou o motivo do falecimento. O caso continuará sendo investigado para esclarecer todas as circunstâncias.

