O melhor horário para lavar as roupas e economizar na conta de energia, segundo técnicos

Especialistas observam um hábito comum que parece inofensivo, mas muda completamente os gastos da casa

Magno Oliver - 19 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/ Instagram/ @jandeoficial)

Abrir a máquina de lavar parece um gesto automático, mas os técnicos em energia e manutenção elétrica alertam que o horário escolhido faz diferença no consumo.

Nos lares brasileiros, o equipamento está entre os eletrodomésticos que mais impactam a conta de luz, especialmente quando usado de forma repetida.

Nos últimos meses, especialistas passaram a chamar atenção para um detalhe simples: lavar roupas fora dos horários de pico pode reduzir significativamente o gasto mensal, sem mudar a rotina ou investir em novos aparelhos.

Os técnicos explicam que o período mais indicado é entre o fim da manhã e o meio da tarde, quando a rede elétrica sofre menos sobrecarga e a eficiência do sistema é maior.

Em algumas regiões, concessionárias adotam tarifas diferenciadas ou registram picos de consumo entre 18h e 21h, horário em que chuveiros, TVs e eletrodomésticos disputam energia ao mesmo tempo. Ao evitar esse intervalo, a máquina trabalha com mais estabilidade, reduz picos de consumo e ainda sofre menos desgaste ao longo do tempo.

A técnica ganhou força após viralizar no TikTok, onde eletricistas passaram a mostrar comparativos reais na conta de luz. O sucesso veio pela praticidade: não exige mudança de equipamento, nem altera a qualidade da lavagem.

Basta ajustar o horário e concentrar roupas em ciclos completos. Eles explicam que esse pequeno hábito, quando mantido ao longo do mês, ajuda a aliviar o orçamento, prolonga a vida útil da máquina e transforma um costume comum em uma escolha mais inteligente dentro de casa.

