Reality idealizado por Boninho na Record recebe 50% das inscrições nas primeiras 24 horas

Nova produção deve chegar ao canal em 2026

Folhapress - 19 de dezembro de 2025

Boninho. (Foto: Reprodução/Instagram)

LEONARDO VOLPATO – Antes mesmo de A Fazenda 17 terminar, a Record abriu as inscrições para o Casa do Patrão, novo reality da emissora que deverá chegar ao canal em 2026. Trata-se de um formato inédito e idealizado por Boninho.

Segundo a emissora, só nas primeiras 24 horas, 50% das vagas disponíveis já foram preenchidas.

Casa do Patrão será um jogo que testará liderança, estratégia e convivência de anônimos que são aficionados por reality shows. Os participantes serão desafiados a tomar decisões, liderar grupos, enfrentar conflitos e lidar com as consequências de seus atos.

“É um jogo sobre liderança e convivência, onde ninguém está confortável o tempo todo. E é exatamente aí que as pessoas se revelam e que a competição acontece”, diz o diretor.

No próximo ano, a Record terá dois reality shows de confinamento. Além do Casa do Patrão, produzido em parceria com a Disney, também haverá uma nova edição do Power Couple Brasil, apresentada por Rafa Brites e Felipe Andreoli.