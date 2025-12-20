Os signos que mais têm chance de ganhar na Mega da Virada e começar 2026 com pé direito

Astrologia aponta períodos em que algumas casas do zodíaco estão mais alinhados com prosperidade, confiança e boas oportunidades

Pedro Ribeiro - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quem não sonha em ganhar na Mega da Virada e começar o ano com o pé direito para realizar todos os planos em 2026?

Esse é o momento em que milhões de pessoas renovam esperanças, fazem apostas e imaginam como seria virar o ano com a vida completamente transformada.

Afinal, a Mega da Virada não é apenas um sorteio, mas também um símbolo de recomeço, abundância e novas possibilidades.

Enquanto o resultado da Mega da Virada depende exclusivamente do acaso, a astrologia aponta períodos em que alguns signos estão mais alinhados com prosperidade, confiança e boas oportunidades.

Por isso, vale observar quais energias estão em destaque neste fim de ano.

1. Leão

Para começar, Leão aparece entre os signos mais favorecidos por viver um momento de forte magnetismo pessoal.

Além disso, a autoconfiança típica do signo está ainda mais evidente, o que costuma atrair boas oportunidades.

Nesse contexto, apostar na Mega da Virada pode representar mais do que sorte, mas também coragem para mudar de vida.

2. Capricórnio

Capricórnio, por sua vez, está diretamente ligado à construção e à estabilidade.

Justamente por isso, o período favorece ganhos materiais e reconhecimento.

Assim, a Mega da Virada surge como uma chance simbólica de recompensa após anos de esforço, disciplina e dedicação.

3. Sagitário

Por fim, Sagitário fecha a lista por sua conexão natural com a sorte e a expansão.

Regido pelo otimismo, esse signo costuma acreditar nas possibilidades e não tem medo de arriscar.

Além disso, o momento favorece surpresas positivas e reviravoltas inesperadas, o que combina perfeitamente com o clima da Mega da Virada.

Como aproveitar melhor essa energia

Independentemente do signo, é importante manter equilíbrio e consciência.

A Mega da Virada representa o encerramento de um ciclo e o início de outro.

Portanto, apostar com leveza, sem exageros, ajuda a transformar esse momento em algo simbólico e positivo.

No fim das contas, sonhar faz parte. E, quando esperança e oportunidade se encontram, um novo ano pode começar com motivos de sobra para acreditar.

