Primeiro trem noturno panorâmico é inaugurado e revela um fenômeno único no mundo em paisagens deslumbrantes

Durante o trajeto, o cenário muda lentamente, revelando montanhas cobertas de neve, vales silenciosos e um céu que ganha vida com luzes em movimento

Pedro Ribeiro - 20 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

O trem panorâmico acaba de ganhar uma versão inédita no mundo e já está mudando a forma como viajantes observam um dos fenômenos naturais mais impressionantes do planeta.

Inaugurado na Noruega, o primeiro trem noturno panorâmico foi criado para permitir a contemplação das auroras boreais com conforto, tecnologia e segurança, mesmo em meio ao rigor do inverno ártico.

Ao unir inovação e turismo sustentável, esse trem panorâmico oferece uma experiência que vai muito além do deslocamento.

A proposta é simples, mas ousada: transformar a própria viagem em um espetáculo visual contínuo, sem que o passageiro precise enfrentar frio extremo ou condições climáticas adversas.

Uma rota pensada para encantar

Batizado de Midnight Aurora Route, o novo trem panorâmico percorre regiões estratégicas do norte da Noruega, conhecidas pela alta incidência das auroras boreais.

Dessa forma, o percurso se torna parte essencial da experiência.

Não se trata apenas de chegar a um destino, mas de aproveitar cada minuto da viagem.

Como funciona o trem panorâmico

O grande diferencial desse trem panorâmico está no design dos vagões.

Todos contam com paredes e teto de vidro, criando a sensação de estar dentro de um planetário em movimento.

Os assentos são reclináveis e posicionados de forma estratégica, permitindo que os passageiros observem o céu com conforto.

Além disso, a iluminação interna permanece baixa durante todo o trajeto.

Assim, a visibilidade das auroras boreais é preservada, garantindo uma experiência imersiva e silenciosa.

Ciência, tecnologia e informação em tempo real

O trem panorâmico não oferece apenas paisagens. Ele também integra ciência à experiência.

Sistemas instalados nos vagões monitoram a atividade solar e as condições atmosféricas em tempo real.

Com isso, os passageiros recebem alertas sobre os melhores momentos para observar o fenômeno.

Para completar, guias especializados acompanham a viagem, explicando como as auroras se formam e orientando sobre técnicas de fotografia noturna.

Dessa forma, o passeio se torna educativo e interativo.

Uma parada especial em meio às montanhas

Um dos pontos altos do percurso é a parada na estação de Katterat, localizada a quase 400 metros de altitude e acessível apenas por trem.

Nesse local, os viajantes descem para aproveitar bebidas quentes ao redor de uma fogueira, enquanto recebem dicas práticas para capturar imagens perfeitas do céu.

Além disso, o pacote inclui acesso a um museu local e a exibição de um documentário sobre as luzes do norte, o que enriquece ainda mais a experiência cultural.

Quando viajar e como se planejar

O trem panorâmico opera entre os meses de setembro e março, período de maior visibilidade das auroras boreais.

De outubro até meados de dezembro, a saída acontece às 19h, com retorno por volta das 22h15. Já entre dezembro e março, o horário de saída é um pouco mais tarde, com retorno próximo das 22h50.

O valor da experiência parte de 1.495 coroas norueguesas, cerca de 130 euros.

O preço inclui o trajeto completo, bebidas, lanches, acompanhamento de guias, acesso à estação de Katterat e suporte especializado.

As reservas podem ser feitas por meio de agências de turismo e operadores locais, sendo recomendado reservar com antecedência devido à alta procura.

Dicas para aproveitar ao máximo

Mesmo com todo o conforto, é indicado usar roupas térmicas e agasalhos adequados.

Além disso, quem pretende fotografar deve levar equipamentos próprios para baixa luminosidade.

Por fim, consultar a previsão do tempo antes da viagem ajuda a aumentar as chances de uma noite inesquecível.

