Acidente entre dois carros deixa cinco mortos na BR-020

Duas pessoas ficaram presas nas ferragens, sendo necessário o desencarceramento

Gabriella Pinheiro - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Corpo de Bombeiros)

Um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou cinco pessoas mortas na BR-020, em Alvorada do Norte, na manhã deste domingo (21).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são três mulheres e duas crianças e estavam em um Fiat. Apenas uma menor foi socorrida e encaminhada até o hospital de Posse pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo os militares, duas pessoas ficaram presas nas ferragens, sendo necessário o desencarceramento.

Em relato ao O Popular, uma parente das vítimas afirmou que elas estavam saindo de uma chácara e retornando para a casa na zona rural de Alvorada do Norte.

Os corpos ficaram sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os ocupantes do outro carro, um S-10, não tiveram ferimentos graves e foram atendidos pelo Samu.

