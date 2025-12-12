Grave acidente envolvendo caminhões e carreta na BR-020, em Formosa, deixa duas pessoas em estado crítico

Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar auxílio e transportar vítimas para hospital após ocorrido

Augusto Araújo - 12 de dezembro de 2025

Veículos ficaram destruídos após colisão. (Foto: Reprodução)

Duas pessoas ficaram em estado grave após um acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta na BR-020, em trecho que passa por Formosa.

O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (12). Um dos condutores, que transportava dois cavalos em um caminhão , se chocou lateralmente contra a carreta.

Com o choque, o tanque deste último veículo rompeu-se e derramou diesel na pista, fazendo com que o motorista perdesse o controle.

O veículo então invadiu a pista contrária e bateu de frente com um terceiro caminhão.

Diante dos fatos, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro aos envolvidos.

O condutor do caminhão atingido frontalmente foi encontrado inconsciente e precisou ser intubado pela equipe médica, sendo transportado a um hospital em estado grave.

No veículo, ele levava dois passageiros, sendo que um deles também ficou em estado crítico, também sendo encaminhado a uma unidade de saúde por socorristas.

As demais pessoas envolvidas foram avaliadas no local e não apresentavam lesões aparentes. Os dois cavalos que eram transportados, porém, morreram com o acidente.

Além do atendimento às vítimas, os bombeiros limparam a rodovia junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), já que a pista ficou tomada por diesel após o vazamento.

A cena do acidente e os veículos ficaram sob responsabilidade da PRF, que deve apurar as circunstâncias da colisão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!