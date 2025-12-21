Chuvas irregulares devem marcar o início do verão em Goiás; confira a previsão

Calor e precipitações devem dividir espaço durante toda a estação

Natália Sezil - 21 de dezembro de 2025

Goiás deve enfrentar chuvas irregulares. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O verão do Hemisfério Sul começa às 12h03 deste domingo (21) e, em Goiás, é acompanhado por chuvas irregulares. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo o órgão, as precipitações afetam todo o estado, mas em volumes moderados. A expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é a mesma: chuvas intensas em quase todo o Brasil, sob alerta de perigo potencial.

O aviso prevê precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas – mas ainda é preciso manter a atenção.

Em Goiás, as chuvas do período costumam ser ocasionadas, principalmente, pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O Cimehgo explica que se trata de um corredor de umidade que se estende do Norte em direção ao Sudeste do Brasil.

Até março, o que se espera são mudanças rápidas nas condições diárias do tempo. Na prática, isso significa a ocorrência de pancadas de chuva de curta duração e forte intensidade, principalmente durante à tarde.

Mesmo assim, goianos podem se deparar com os chamados veranicos – estiagens temporárias em plena estação chuvosa, com calor intenso, forte insolação e baixa umidade relativa do ar.

Com dias mais longos e noites mais curtas, as previsões do Cimehgo e do Inmet combinam temperaturas acima da média climatológica e volumes de chuva abaixo da média.

