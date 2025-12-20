Vai começar o verão: meteorologia alerta para mudanças no tempo em Goiás nos próximos meses

Cihmego detalhou como será o período, apontando que a previsão para o domingo (21), contempla uma das características da estação no estado

Paulo Roberto Belém - 20 de dezembro de 2025

Cenário pode ser de sol e chuva no estado. (Foto: Reprodução)

A partir do meio-dia deste domingo (21), o verão começa a valer no Hemisfério Sul, deixando para trás a primavera.

Assim, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego) fez um panorama de como deve ser o tempo em Goiás nos próximos meses.

Nesse trimestre, o instituto disse que serão comuns as mudanças rápidas nas condições diárias do tempo, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva de curta duração e forte intensidade, principalmente durante a tarde.

O período também viverá o aumento da temperatura do ar sobre o continente, combinado com altos valores de umidade, seja transportada por frentes frias, ou vindas da região Norte do Brasil.

A combinação é perfeita para a formação de tempestades, frequentemente acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e, em alguns casos, queda de granizo, informou o Cihmego.

No caso de Goiás, as “chuvas de verão” estão associadas principalmente à passagem de sistemas frontais e à formação da conhecida Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um corredor de umidade que se estende do Norte em direção ao Sudeste do país.

Mas, calme lá. Mesmo em plena estação chuvosa, podem ocorrer os chamados veranicos, que correspondem a períodos de vários dias consecutivos com pouca ou nenhuma chuva, marcados por forte calor e maior insolação.

Previsão para o domingo

É justamente um corredor de umidade que vai provocar tempestades na maioria das cidades do estado neste domingão.

Segundo o Cihmego, o cenário poderá ser vivido por 170 municípios goianos, que terão aumento significativo da nebulosidade, ideal para provocar chuvas frequentes e volumosas.

Assim, devido a esta instabilidade, o risco de tempestades é elevado, com chuvas entre 20 e 30 mm/hora ou 50mm dia com possibilidade de rajadas de ventos de mais de 50 km/h, apontou o instituto.

