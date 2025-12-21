Cientistas identificam nova doença que afeta memória e lucidez em idosos

Conhecida como encefalopatia relacionada à idade associada à proteína TDP-43, condição pode ser confundida com Alzheimer

Isabella Valverde - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Matthias Zomer)

Cientistas passaram a reconhecer com mais clareza uma doença neurológica que afeta a memória e a lucidez de idosos, muitas vezes confundida com o Alzheimer. A condição é chamada de encefalopatia relacionada à idade com predomínio límbico associada à proteína TDP-43, conhecida pela sigla LATE.

A LATE afeta principalmente pessoas com idade avançada, geralmente acima dos 80 anos. Os sintomas incluem perda de memória, dificuldade de raciocínio, desorientação e alterações no comportamento, o que torna o diagnóstico clínico desafiador.

Segundo pesquisadores, a doença está ligada ao acúmulo anormal da proteína TDP-43 em regiões do cérebro responsáveis pela memória e pela tomada de decisões. Esse processo provoca danos progressivos às células cerebrais, comprometendo as funções cognitivas.

Um dos principais problemas é que a LATE apresenta sintomas muito semelhantes aos do Alzheimer. Por isso, muitos idosos acabam recebendo diagnósticos incorretos, o que pode impactar diretamente o tratamento e o acompanhamento médico.

Estudos indicam que uma parcela significativa dos casos de demência em idosos muito longevos pode estar relacionada à LATE, isoladamente ou associada a outras doenças neurodegenerativas.

Atualmente, o diagnóstico definitivo só pode ser confirmado por exames neuropatológicos. No entanto, médicos já utilizam avaliações clínicas e exames de imagem para levantar a suspeita da condição ainda em vida.

Especialistas reforçam que qualquer alteração cognitiva em idosos deve ser investigada com atenção. Identificar corretamente a causa dos sintomas ajuda a evitar tratamentos inadequados e permite um acompanhamento mais preciso.

O reconhecimento da LATE representa um avanço importante na compreensão das doenças que afetam o envelhecimento cerebral. Com mais pesquisas, a expectativa é melhorar o diagnóstico, o cuidado e a qualidade de vida da população idosa.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!