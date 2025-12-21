Gás do Povo: Lei garante que idosos passam a ter direito ao botijão com desconto

Nova legislação amplia o alcance do programa e busca aliviar o impacto do gás de cozinha no orçamento da população idosa

Gabriel Yuri Souto - 21 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Gás do Povo é um programa social de alcance nacional voltado a famílias em situação de vulnerabilidade.

Com a nova lei, a iniciativa passa a beneficiar também os idosos, que agora estão formalmente incluídos entre o público atendido.

A medida busca reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico.

Entre os idosos, esse custo pesa ainda mais, já que muitos vivem com aposentadorias ou benefícios de renda fixa.

A legislação não cria um programa exclusivo para a terceira idade. Ela amplia o alcance do Gás do Povo, garantindo que idosos possam acessar o benefício dentro das regras já existentes.

Quem pode receber o benefício

Para ter direito ao botijão com desconto, o idoso precisa:

Ter 60 anos ou mais

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)

Ter renda familiar dentro do limite estabelecido pelo programa

Famílias com menor renda per capita seguem tendo prioridade no atendimento.

Como funciona na prática

O acesso ao benefício depende do cadastro atualizado no CadÚnico, que deve ser feito no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Após a validação dos dados, o desconto é liberado conforme o calendário e a forma adotada pelo programa.

Em geral, o benefício é concedido por meio de vale, autorização digital ou retirada direta em pontos credenciados. O formato pode variar de acordo com o estado ou município responsável pela execução.

Orientação aos idosos

A recomendação é que os idosos procurem o CRAS ou a assistência social da cidade para verificar a elegibilidade. Manter o cadastro atualizado é fundamental para ter acesso ao benefício.

Com a mudança, o Gás do Povo segue como um programa amplo, mas passa a reconhecer oficialmente a necessidade de atender também a população idosa.

A lei reforça a política de proteção social e busca garantir um item essencial com menos impacto no orçamento.

