Gás do Povo: Lei garante que idosos passam a ter direito ao botijão com desconto
Nova legislação amplia o alcance do programa e busca aliviar o impacto do gás de cozinha no orçamento da população idosa
O Gás do Povo é um programa social de alcance nacional voltado a famílias em situação de vulnerabilidade.
Com a nova lei, a iniciativa passa a beneficiar também os idosos, que agora estão formalmente incluídos entre o público atendido.
A medida busca reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico.
Entre os idosos, esse custo pesa ainda mais, já que muitos vivem com aposentadorias ou benefícios de renda fixa.
A legislação não cria um programa exclusivo para a terceira idade. Ela amplia o alcance do Gás do Povo, garantindo que idosos possam acessar o benefício dentro das regras já existentes.
Quem pode receber o benefício
Para ter direito ao botijão com desconto, o idoso precisa:
- Ter 60 anos ou mais
- Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico)
- Ter renda familiar dentro do limite estabelecido pelo programa
Famílias com menor renda per capita seguem tendo prioridade no atendimento.
Como funciona na prática
O acesso ao benefício depende do cadastro atualizado no CadÚnico, que deve ser feito no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.
Após a validação dos dados, o desconto é liberado conforme o calendário e a forma adotada pelo programa.
Em geral, o benefício é concedido por meio de vale, autorização digital ou retirada direta em pontos credenciados. O formato pode variar de acordo com o estado ou município responsável pela execução.
Orientação aos idosos
A recomendação é que os idosos procurem o CRAS ou a assistência social da cidade para verificar a elegibilidade. Manter o cadastro atualizado é fundamental para ter acesso ao benefício.
Com a mudança, o Gás do Povo segue como um programa amplo, mas passa a reconhecer oficialmente a necessidade de atender também a população idosa.
A lei reforça a política de proteção social e busca garantir um item essencial com menos impacto no orçamento.
