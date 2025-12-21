Colocar sal e vinagre na garrafa térmica: para que serve e quando é recomendado

Mistura simples é usada principalmente na limpeza e pode ajudar a eliminar odores, manchas e resíduos acumulados

Isabella Valverde - 21 de dezembro de 2025

(Imagem: Ilustração)

Colocar sal e vinagre dentro da garrafa térmica é um truque doméstico antigo, mas que continua sendo recomendado em situações específicas.

Apesar de muita gente associar a prática à conservação da temperatura, o principal benefício está ligado à limpeza e higienização.

A garrafa térmica, por manter líquidos quentes ou frios por longos períodos, tende a acumular resíduos invisíveis.

Com o tempo, isso pode gerar mau cheiro, gosto alterado nas bebidas e até manchas internas difíceis de remover.

Para que serve o sal com vinagre na garrafa térmica

A combinação funciona como um agente de limpeza natural. O vinagre tem ação desengordurante e antibacteriana, enquanto o sal atua como abrasivo suave.

Juntos, eles ajudam a:

Remover odores fortes de café, chá ou leite;

Soltar resíduos grudados nas paredes internas;

Reduzir a proliferação de bactérias;

Eliminar manchas causadas por uso frequente.

O método é indicado principalmente quando a garrafa apresenta cheiro persistente, mesmo após lavagens comuns.

Quando o uso é recomendado

A limpeza com sal e vinagre é recomendada em casos pontuais. Ela deve ser usada quando a garrafa não é higienizada há muito tempo ou quando apresenta gosto residual nas bebidas.

Não é necessário aplicar a mistura diariamente. O uso excessivo pode desgastar o interior da garrafa, especialmente se ela tiver revestimento sensível.

Como fazer corretamente

O procedimento é simples:

Coloque uma colher de sopa de sal dentro da garrafa;

Adicione vinagre branco até cobrir o fundo;

Complete com água morna;

Tampe e deixe agir por cerca de 30 minutos;

Enxágue bem com água corrente.

Após a limpeza, é importante deixar a garrafa aberta até secar completamente.

Atenção ao tipo de garrafa

O método é mais indicado para garrafas térmicas tradicionais.

Em modelos com revestimento especial ou instruções específicas do fabricante, o ideal é verificar as recomendações antes de aplicar a mistura.

Usado da forma correta, o truque do sal com vinagre ajuda a manter a garrafa limpa e sem odores. Mais do que conservação térmica, a prática é uma aliada da higiene no dia a dia.

