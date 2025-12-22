Adeus às tomadas: nova tecnologia facilita a rotina em casa

Tomadas inteligentes e carregamento por indução embutido transformam a forma de usar energia dentro de casa

Isabella Valverde - 22 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de tela/ YouTube)

Por muito tempo, a organização da casa girou em torno de um detalhe pouco elegante, mas indispensável: a tomada. Ela ditava onde os móveis ficariam, quantos cabos ficariam aparentes e até onde os aparelhos poderiam ser usados.

Agora, esse cenário começa a mudar com soluções tecnológicas que tornam a energia elétrica quase invisível no dia a dia.

A nova tendência residencial combina automação, design e eficiência para reduzir — ou até eliminar — a dependência de tomadas expostas, filtros de linha e carregadores espalhados pelos cômodos.

Em vez de adaptar a casa aos fios, a proposta é integrar a energia aos próprios ambientes, transformando paredes, móveis e superfícies em pontos inteligentes de abastecimento.

Esse avanço não se resume a um único dispositivo, mas a um conjunto de tecnologias que trabalham de forma integrada.

Entre elas estão as tomadas inteligentes embutidas, os carregadores por indução instalados diretamente em bancadas e mesas, além de sistemas de distribuição elétrica mais organizados, como trilhos e painéis discretos. Juntas, essas soluções mudam a forma como a energia é distribuída e utilizada dentro de casa.

Na prática, as tomadas inteligentes deixam de ser apenas pontos de conexão e passam a funcionar como pequenos centros de controle.

Elas permitem programar horários de funcionamento, criar cenários automáticos e até desligar aparelhos que permanecem em modo de espera. Em um dormitório, por exemplo, é possível configurar o desligamento automático de carregadores durante a madrugada, reduzindo o consumo de energia e aumentando a segurança.

Já o carregamento por indução ganha uma nova aplicação ao ser incorporado ao mobiliário. Em vez de bases soltas, os módulos ficam escondidos sob superfícies como mesas, bancadas de cozinha ou escrivaninhas, sinalizados apenas por um marcador discreto. Assim, celulares, fones e outros dispositivos podem ser recarregados simplesmente ao serem apoiados no local correto, sem cabos à vista.

Essa integração tem impacto direto na organização dos ambientes. Escritórios domésticos ficam mais limpos, cozinhas planejadas ganham funcionalidade extra e áreas de convivência se tornam mais práticas para o uso simultâneo de diferentes aparelhos. Além da estética, a tecnologia também contribui para um uso mais consciente da energia, ao centralizar e monitorar o consumo elétrico da casa.

Ao transformar a tomada em algo quase imperceptível, essas soluções apontam para um futuro em que a tecnologia se adapta ao cotidiano — e não o contrário —, tornando a rotina doméstica mais simples, segura e visualmente harmoniosa.

