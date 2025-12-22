Fim dos R$ 1.518: novo valor do salário mínimo para janeiro de 2026 é confirmado para trabalhadores CLT

Reajuste do piso nacional entra em vigor no próximo ano e impacta salários, benefícios previdenciários e direitos trabalhistas

Pedro Ribeiro - 22 de dezembro de 2025

Notas de dinheiro. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O salário mínimo no Brasil terá novo valor a partir de janeiro de 2026. O governo federal confirmou que o piso nacional passará de R$ 1.518 para R$ 1.621, representando um aumento de R$ 103 para trabalhadores com carteira assinada regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O novo valor começa a valer oficialmente em 1º de janeiro de 2026, mas, na prática, será pago nos salários recebidos até o quinto dia útil de fevereiro, referentes ao mês trabalhado em janeiro.

O reajuste segue a política de valorização do salário mínimo, que considera a inflação acumulada medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o crescimento da economia, dentro dos limites previstos em lei. Com isso, o aumento busca recompor o poder de compra dos trabalhadores diante da alta do custo de vida.

Para quem recebe o piso nacional, a mudança é automática. Nenhum trabalhador CLT pode receber salário inferior ao novo valor estabelecido. Empresas devem atualizar folhas de pagamento e contratos para se adequar ao novo mínimo já no início do ano.

Além dos salários, o reajuste do mínimo impacta diretamente diversos benefícios pagos pelo governo. Aposentadorias, pensões, Benefício de Prestação Continuada (BPC), seguro-desemprego e abono salarial utilizam o piso nacional como referência e tendem a ser reajustados na mesma proporção.

Economistas apontam que, embora o aumento represente um alívio no orçamento de milhões de famílias, o impacto real depende do comportamento da inflação ao longo do ano. Ainda assim, a elevação do salário mínimo segue sendo um dos principais instrumentos de proteção da renda dos trabalhadores de menor remuneração.

Com o novo valor confirmado, trabalhadores e empregadores já podem se planejar para 2026, quando os R$ 1.518 deixam de valer oficialmente e dão lugar ao novo piso salarial em todo o país.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!