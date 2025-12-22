Jogador do Vila Nova é denunciado por suposta agressão a mulher no Rio de Janeiro

Imagens divulgadas pela suposta vítima mostram a blusa branca manchada de sangue e um ferimento no queixo

Samuel Leão - 22 de dezembro de 2025

Mulher alega ter sido agredido pelo jogador Gustavo Mathiello. (Foto: Reprodução/Instagram)

O meio-campista Gustavo Pajé, do Vila Nova, foi acusado de agressão por uma mulher em um bar na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

O caso, ocorrido na madrugada do último sábado (20), ganhou destaque nas redes sociais, onde a denunciante, Karina Sales, publicou fotos e vídeos com o rosto ensanguentado.

A mulher utilizou as plataformas digitais para relatar o incidente, que teria ocorrido em um bar no bairro Bancários. Segundo o relato, a confusão começou após “esbarrões e xingamentos constantes” por parte do jogador.

“Após esbarrões e xingamentos constantes, contestei a atitude desnecessária e recebi um soco na cara, chegando a cair no chão e ao cair ainda recebi chutes”, afirmou ela.

As imagens divulgadas mostram a blusa branca manchada de sangue e um ferimento no queixo que, conforme a vítima, necessitou de pontos. Ela confirmou ter registrado uma denúncia na polícia e expressou sentir-se “revoltada, chateada, magoada” com a situação.

A versão do atleta, no entanto, diverge drasticamente da apresentada por Karina. À imprensa, a assessoria de Gustavo Mathiello negou veementemente as acusações.

O empresário do jogador, Bruno Albuquerque, apresentou uma narrativa alternativa, sugerindo que a confusão foi iniciada por ela e seu marido. Albuquerque destacou que a publicação original nas redes sociais foi contestada por outras pessoas presentes no local, o que teria levado a mulher a editar o post e restringir os comentários.

O empresário ainda argumentou que, se a agressão tivesse ocorrido nos termos descritos, o atleta teria sido preso em flagrante ou agredido por outros homens no local. Ele ressaltou que a equipe aguarda as imagens do estabelecimento para um esclarecimento definitivo.

O Bar Ilha do Sol, local do incidente, emitiu um comunicado reforçando seu compromisso com a segurança e repudiando “violência, desrespeito ou qualquer tipo de preconceito”, além de agradecer o apoio da Polícia Militar (PM). O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

