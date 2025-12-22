Salada de maionese: aprenda a fazer a melhor receita e arrasar nas ceias de Natal

Clássico das festas de fim de ano, prato fica mais saboroso com ingredientes simples, ponto certo de cozimento e um detalhe que faz toda a diferença

Magno Oliver - 22 de dezembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

A salada de maionese é presença garantida nas ceias de Natal em todo o Brasil.

Cremosa, refrescante e fácil de preparar, ela acompanha carnes, aves e pratos principais, agradando diferentes paladares quando feita do jeito certo.

Veja como fazer a salada de maionese perfeita para a ceia de Natal.

Ingredientes:

• 1 kg de batatas

• 2 cenouras médias

• 1 lata de milho verde escorrido

• 1 xícara de ervilha

• 1/2 cebola pequena bem picada

• 1 xícara de maionese

• 2 colheres de sopa de creme de leite

• Suco de 1/2 limão

• Sal a gosto

• Pimenta-do-reino a gosto

• Cheiro-verde a gosto

Modo de preparo

Descasque as batatas e corte em cubos médios. Cozinhe em água com sal até ficarem macias, mas firmes. Escorra e deixe esfriar completamente.

Cozinhe as cenouras separadamente até ficarem macias, corte em cubos e reserve. Em uma tigela grande, misture as batatas frias, a cenoura, o milho, a ervilha e a cebola.

Em outro recipiente, misture a maionese, o creme de leite, o suco de limão, o sal e a pimenta. O segredo está em misturar a maionese com o creme de leite e o limão antes de juntar aos legumes. Esse detalhe simples deixa o molho mais leve, evita que a batata fique pesada e é a dica que faz essa receita se destacar das demais.

Incorpore o molho aos poucos aos legumes, mexendo delicadamente para não desmanchar as batatas. Finalize com cheiro-verde.

Leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir. A salada fica ainda mais saborosa bem gelada.

Dicas finais

• Não cozinhe demais a batata para evitar textura pastosa

• Espere os legumes esfriarem antes de misturar o molho

• Para variar, acrescente maçã picada, ovos cozidos ou frango desfiado

• Ajuste o sal apenas no final

Simples, cremosa e equilibrada, essa salada de maionese é a escolha certa para arrasar na ceia de Natal e conquistar elogios à mesa.

