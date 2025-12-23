A capital mais rica do Nordeste possui o parque aquático mais famoso do Brasil e vira um dos destinos mais procurados por turistas
Com praias urbanas, estrutura turística consolidada e o Beach Park no roteiro principal, a cidade atrai multidões no verão e no fim do ano
Fortaleza, capital do Ceará, consolidou-se como a capital mais rica do Nordeste, com PIB estimado em R$ 86,9 bilhões, e também como um dos destinos turísticos mais disputados do país.
A combinação de clima quente o ano inteiro, praias extensas e atrações de grande porte coloca a cidade no topo das escolhas de quem viaja no verão.
Um dos principais motores desse movimento é o Beach Park, localizado em Aquiraz, na região metropolitana. Considerado o parque aquático mais famoso do Brasil, o complexo reúne atrações para todas as idades, hotéis integrados e estrutura internacional, atraindo famílias, grupos e turistas estrangeiros.
Além do parque, Fortaleza oferece uma orla urbana movimentada, com destaque para a Praia do Futuro, conhecida pelas barracas estruturadas, gastronomia regional e programação cultural.
A cidade também investiu em mobilidade, rede hoteleira ampla e opções de lazer noturno, fatores que ampliam o tempo de permanência do visitante.
O fluxo turístico se intensifica no fim do ano, quando férias escolares, festas e temperaturas elevadas impulsionam a procura por destinos de sol e mar. Nessa época, a cidade registra alta ocupação hoteleira e aumento significativo na circulação de turistas.
Especialistas apontam que o sucesso de Fortaleza está na soma de economia forte, infraestrutura e atrações âncora, como o Beach Park, que funcionam como chamariz para o destino. O resultado é um roteiro completo, que combina lazer, conforto e variedade de experiências.
Com crescimento contínuo do turismo e investimentos no setor, Fortaleza segue como um dos principais cartões-postais do Nordeste e confirma seu lugar entre os destinos mais procurados do Brasil.
