A partir de quando o novo salário mínimo de 2026 passa a valer para o trabalhador CLT

Valor reajustado entra em vigor no início do ano, mas o pagamento com o novo piso segue um cronograma específico

Pedro Ribeiro - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O novo salário mínimo de 2026 começa a valer oficialmente a partir de 1º de janeiro de 2026, conforme determina a legislação brasileira. A data segue o padrão adotado todos os anos para a atualização do piso nacional.

No entanto, apesar de o valor entrar em vigor já no primeiro dia do ano, o trabalhador só recebe o salário reajustado no pagamento referente a janeiro, que normalmente ocorre no início de fevereiro. Isso acontece porque o salário é pago de forma retroativa ao mês trabalhado.

Assim, quem trabalha com carteira assinada começa a exercer suas atividades já com o novo valor em janeiro, mas vê o dinheiro corrigido cair na conta apenas no mês seguinte.

O novo salário mínimo serve como referência para milhões de brasileiros. Além dos trabalhadores CLT, o reajuste impacta aposentadorias, pensões e benefícios sociais, como aqueles pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que utilizam o piso nacional como base.

Além disso, contratos de trabalho, acordos coletivos e benefícios vinculados ao salário mínimo também passam a considerar o novo valor a partir de janeiro, mesmo que o pagamento aconteça semanas depois.

Por outro lado, especialistas alertam que o reajuste anual não representa aumento automático de poder de compra. O impacto real depende da inflação acumulada e das regras usadas para calcular o novo valor.

Em resumo, o novo salário mínimo passa a valer em 1º de janeiro de 2026, mas é pago na prática a partir de fevereiro, no salário referente ao mês de janeiro. Essa diferença de datas costuma gerar dúvidas, mas segue um padrão já consolidado no país.

