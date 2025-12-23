Peru de Natal: como temperar e assar sem ressecar o prato que não pode faltar na ceia

Com o tempero certo e alguns cuidados simples durante o preparo, é possível servir uma receita extremamente saborosa

Pedro Ribeiro - 23 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal viva bolos e receitas)

Peru de Natal é o prato mais esperado da ceia e, ao mesmo tempo, o que mais causa dúvidas na cozinha.

Muita gente teme que a carne fique seca ou sem graça.

No entanto, com o tempero certo e alguns cuidados simples durante o preparo, é possível servir um peru macio, úmido e extremamente saboroso, do jeito que a tradição pede.

Além disso, preparar o Peru de Natal em casa permite controlar o sabor, ajustar os temperos ao gosto da família e garantir uma apresentação bonita para a mesa.

Ingredientes para temperar o peru

Para um Peru de Natal bem temperado, você vai precisar de:

1 peru inteiro (descongelado)

4 dentes de alho amassados

Suco de 2 laranjas

Suco de 1 limão

1/2 xícara de vinho branco seco

2 colheres de sopa de manteiga ou azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Ervas frescas ou secas (alecrim, tomilho, sálvia ou louro)

Cebola e cenoura para o fundo da assadeira

Como temperar corretamente

Comece limpando o peru e retirando os miúdos.

Em seguida, misture o alho, os sucos, o vinho, o sal, a pimenta e as ervas.

Com essa marinada, esfregue bem o Peru de Natal por dentro e por fora.

Depois disso, cubra e leve à geladeira por pelo menos 12 horas.

Se possível, deixe marinando por até 24 horas, virando o peru algumas vezes. Esse tempo é essencial para garantir sabor e suculência.

Preparação antes de levar ao forno

Antes de assar, retire o peru da geladeira cerca de 30 minutos antes. Isso ajuda no cozimento uniforme.

Coloque legumes no fundo da assadeira e posicione o Peru de Natal por cima.

Espalhe manteiga ou azeite sobre a pele e cubra com papel-alumínio.

Esse passo evita que a carne resseque logo no início do forno.

Como assar sem ressecar

Leve o Peru de Natal ao forno preaquecido a 180 °C. O tempo médio é de cerca de 40 minutos por quilo.

Durante o assado, regue o peru com o próprio caldo a cada 30 minutos.

Na metade do tempo, retire o papel-alumínio para dourar a pele.

Se o peru começar a dourar demais, cubra novamente.

Dicas finais para acertar no ponto

Nunca fure o peru enquanto assa, pois isso faz o suco escapar.

Ao final, retire do forno e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar.

Isso ajuda a redistribuir os líquidos da carne.

