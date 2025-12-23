Peru de Natal: como temperar e assar sem ressecar o prato que não pode faltar na ceia
Com o tempero certo e alguns cuidados simples durante o preparo, é possível servir uma receita extremamente saborosa
Peru de Natal é o prato mais esperado da ceia e, ao mesmo tempo, o que mais causa dúvidas na cozinha.
Muita gente teme que a carne fique seca ou sem graça.
No entanto, com o tempero certo e alguns cuidados simples durante o preparo, é possível servir um peru macio, úmido e extremamente saboroso, do jeito que a tradição pede.
Além disso, preparar o Peru de Natal em casa permite controlar o sabor, ajustar os temperos ao gosto da família e garantir uma apresentação bonita para a mesa.
Ingredientes para temperar o peru
Para um Peru de Natal bem temperado, você vai precisar de:
-
1 peru inteiro (descongelado)
-
4 dentes de alho amassados
-
Suco de 2 laranjas
-
Suco de 1 limão
-
1/2 xícara de vinho branco seco
-
2 colheres de sopa de manteiga ou azeite
-
Sal e pimenta-do-reino a gosto
-
Ervas frescas ou secas (alecrim, tomilho, sálvia ou louro)
-
Cebola e cenoura para o fundo da assadeira
Como temperar corretamente
Comece limpando o peru e retirando os miúdos.
Em seguida, misture o alho, os sucos, o vinho, o sal, a pimenta e as ervas.
Com essa marinada, esfregue bem o Peru de Natal por dentro e por fora.
Depois disso, cubra e leve à geladeira por pelo menos 12 horas.
Se possível, deixe marinando por até 24 horas, virando o peru algumas vezes. Esse tempo é essencial para garantir sabor e suculência.
Preparação antes de levar ao forno
Antes de assar, retire o peru da geladeira cerca de 30 minutos antes. Isso ajuda no cozimento uniforme.
Coloque legumes no fundo da assadeira e posicione o Peru de Natal por cima.
Espalhe manteiga ou azeite sobre a pele e cubra com papel-alumínio.
Esse passo evita que a carne resseque logo no início do forno.
Como assar sem ressecar
Leve o Peru de Natal ao forno preaquecido a 180 °C. O tempo médio é de cerca de 40 minutos por quilo.
Durante o assado, regue o peru com o próprio caldo a cada 30 minutos.
Na metade do tempo, retire o papel-alumínio para dourar a pele.
Se o peru começar a dourar demais, cubra novamente.
Dicas finais para acertar no ponto
Nunca fure o peru enquanto assa, pois isso faz o suco escapar.
Ao final, retire do forno e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar.
Isso ajuda a redistribuir os líquidos da carne.
