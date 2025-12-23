Réveillon em Pirenópolis: definidas as regras que os turistas devem seguir na virada do ano

Restrições são para garantir a segurança, a mobilidade e a preservação da cidade histórica durante a data festiva

Paulo Roberto Belém - 23 de dezembro de 2025

Um dos destinos mais procurados na virada do ano, Pirenópolis anunciou que vai realizar uma operação especial de fim de ano, visando garantir a segurança, a mobilidade e a preservação da cidade histórica durante o Réveillon 2026.

O ponto que mais será abordado é a mobilidade urbana. A orientação é que os visitantes deixem os veículos nas pousadas ou casas de temporada que estiverem hospedados.

Entretanto, caso não seja possível, a orientação é que se utilize estacionamentos públicos ou particulares autorizados. Estacionar em locais proibidos estará sujeito à fiscalização e penalidades previstas em lei.

O perímetro mais sensível é o do Centro Histórico, que deve reunir milhares de pessoas, especialmente no dia 31 de dezembro. Assim, os pedestres terão preferência, divulgou a Prefeitura local. Haverá, inclusive, a interdição da região em horários determinados.

Mais regras

Outras regras foram divulgadas pela Administração de Pirenópolis. Entre elas, será reforçado o videomonitoramento, com câmeras de segurança de alto alcance instaladas em pontos estratégicos, especialmente nas áreas com maior fluxo de pessoas.

Quanto ao uso de som automotivo, ele está proibido em toda a cidade, assim como as caixas de som portáteis, que não serão aceitas no Centro Histórico.

Há, ainda, recomendação para que se evite o uso de garrafas e recipientes de vidro. Acampar e acender churrasqueiras em áreas públicas, assim como soltar fogos de artifício nas ruas fazem parte das restrições.

Por último, o Município fez um alerta quanto ao comércio ambulante. Disseram que não será aceito, inclusive citando que a circulação de vendedores no Centro Histórico não será permitida.

