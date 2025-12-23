UniEVANGÉLICA amplia oferta de EAD e lança cursos semipresenciais para o Vestibular 2026
A Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) anuncia o lançamento dos cursos de Pedagogia (licenciatura), Biomedicina, Processos Químicos, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Educação Física e Engenharia de Software (bacharelados) na modalidade semipresencial, ampliando sua oferta acadêmica com formações alinhadas ao novo marco regulatório do ensino superior e às exigências atuais do mercado de trabalho.
As graduações serão oferecidas nos diversos polos da instituição. As novidades integram o Vestibular 2026 e reforçam o compromisso institucional com um ensino de excelência, inovador e socialmente responsável.
Os cursos semipresenciais da UniEVANGÉLICA combinam aulas online flexíveis, com conteúdos digitais, metodologias ativas e acompanhamento pedagógico contínuo, a encontros presenciais planejados, fundamentais para o desenvolvimento de competências práticas, científicas e profissionais.
O modelo segue rigorosamente as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), que valorizam a integração entre teoria e prática e asseguram padrões elevados de qualidade acadêmica.
Além da flexibilidade que possibilita conciliar estudos, trabalho e vida pessoal, os cursos contam com infraestrutura adequada, polos e campi estrategicamente localizados, além de um corpo docente experiente e qualificado.
A proposta pedagógica reflete o padrão acadêmico da UniEVANGÉLICA, unindo inovação, rigor científico e formação humana integral, fundamentada em valores cristãos e no respeito à dignidade da pessoa.
Além das graduações semipresenciais, a UniEVANGÉLICA também amplia sua atuação no ensino a distância com uma oferta diversificada de cursos 100% EAD, voltados à formação de profissionais para áreas estratégicas da gestão, tecnologia, comunicação e ciências sociais aplicadas.
As graduações EAD são ofertadas em todas as unidades da instituição – Goiânia; Anápolis; Aparecida de Goiânia; Senador Canedo; Ceres; Rubiataba; Jaraguá e Palmas -, garantindo amplo alcance regional e democratização do acesso ao ensino superior de qualidade.
Os cursos a distância contam com ambiente virtual de aprendizagem moderno, materiais didáticos digitais, videoaulas produzidas por professores especialistas, tutoria acadêmica permanente e avaliações alinhadas às diretrizes do Ministério da Educação (MEC).
O modelo pedagógico prioriza a autonomia do estudante, sem abrir mão do acompanhamento docente e da excelência acadêmica que caracterizam a UniEVANGÉLICA.
Com formações em áreas como Administração, Tecnologia da Informação, Comunicação, Gestão e Teologia, os cursos EAD atendem às demandas contemporâneas do mercado de trabalho e às diferentes realidades dos estudantes, possibilitando flexibilidade de horários, mobilidade geográfica e integração entre teoria e prática profissional. A proposta reafirma o compromisso institucional com inovação educacional, responsabilidade social e formação humana integral.
As inscrições para o Vestibular 2026 dos cursos EAD e semipresenciais já estão abertas. Mais informações podem ser obtidas diretamente nas unidades da UniEVANGÉLICA, por meio dos canais oficiais da instituição ou ainda pelo site clicando aqui.
Para facilitar o acesso, a instituição mantém um plantão de matrículas pelo número (62) 3310-6600 e também via WhatsApp, pelo 3310 6684.
Cursos semipresenciais oferecidos nos seguintes polos EAD:
Anápolis
– Biomedicina
– Pedagogia
– Processos Químicos
– Serviço Social
– Terapia Ocupacional
Aparecida de Goiânia
– Biomedicina
– Pedagogia
– Engenharia de Software
– Terapia Ocupacional
Goiânia
– Pedagogia
– Engenharia de Software
– Terapia Ocupacional
Ceres
– Educação Física
– Engenharia de Software
– Terapia Ocupacional
Rubiataba
– Pedagogia
– Educação Física
– Terapia Ocupacional
Jaraguá
– Pedagogia
– Engenharia de Software
– Terapia Ocupacional
Palmas
– Pedagogia
Senador Canedo
– Pedagogia
Cursos a distância em todas as unidades
Anápolis – Aparecida de Goiânia – Goiânia –Brasília – Ceres – Rubiataba – Jaraguá – Senador Canedo – Goianésia
– Administração
– Análise e Desenvolvimento de Sistemas
– Ciências Contábeis
– Design de Interiores
– Gestão Comercial
– Gestão de Recursos Humanos
– Gestão Financeira
– Gestão Pública
– Jornalismo
– Logística
– Marketing
– Processos Gerenciais
– Teologia
Interessados podem fazer as inscrições por meio dos links:
- Inscreva-se nos cursos EAD aqui: https://www4.unievangelica.edu.br/graduacao?ead.
- Inscreva-se nos cursos semipresenciais aqui: https://www4.unievangelica.edu.br/graduacao?semi-presencial.