UniEVANGÉLICA amplia oferta de EAD e lança cursos semipresenciais para o Vestibular 2026

Além da flexibilidade que possibilita conciliar estudos, trabalho e vida pessoal, cursos contam com infraestrutura adequada, polos e campi estrategicamente localizados, além de corpo docente experiente e qualificado

Damara Dantas - 23 de dezembro de 2025

UniEVANGÉLICA também amplia sua atuação no ensino a distância com uma oferta diversificada de cursos 100% EAD. (Foto: Divulgação)

A Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) anuncia o lançamento dos cursos de Pedagogia (licenciatura), Biomedicina, Processos Químicos, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Educação Física e Engenharia de Software (bacharelados) na modalidade semipresencial, ampliando sua oferta acadêmica com formações alinhadas ao novo marco regulatório do ensino superior e às exigências atuais do mercado de trabalho.

As graduações serão oferecidas nos diversos polos da instituição. As novidades integram o Vestibular 2026 e reforçam o compromisso institucional com um ensino de excelência, inovador e socialmente responsável.

Os cursos semipresenciais da UniEVANGÉLICA combinam aulas online flexíveis, com conteúdos digitais, metodologias ativas e acompanhamento pedagógico contínuo, a encontros presenciais planejados, fundamentais para o desenvolvimento de competências práticas, científicas e profissionais.

O modelo segue rigorosamente as diretrizes do Ministério da Educação (MEC), que valorizam a integração entre teoria e prática e asseguram padrões elevados de qualidade acadêmica.

Além da flexibilidade que possibilita conciliar estudos, trabalho e vida pessoal, os cursos contam com infraestrutura adequada, polos e campi estrategicamente localizados, além de um corpo docente experiente e qualificado.

A proposta pedagógica reflete o padrão acadêmico da UniEVANGÉLICA, unindo inovação, rigor científico e formação humana integral, fundamentada em valores cristãos e no respeito à dignidade da pessoa.

Além das graduações semipresenciais, a UniEVANGÉLICA também amplia sua atuação no ensino a distância com uma oferta diversificada de cursos 100% EAD, voltados à formação de profissionais para áreas estratégicas da gestão, tecnologia, comunicação e ciências sociais aplicadas.

As graduações EAD são ofertadas em todas as unidades da instituição – Goiânia; Anápolis; Aparecida de Goiânia; Senador Canedo; Ceres; Rubiataba; Jaraguá e Palmas -, garantindo amplo alcance regional e democratização do acesso ao ensino superior de qualidade.

Os cursos a distância contam com ambiente virtual de aprendizagem moderno, materiais didáticos digitais, videoaulas produzidas por professores especialistas, tutoria acadêmica permanente e avaliações alinhadas às diretrizes do Ministério da Educação (MEC).

O modelo pedagógico prioriza a autonomia do estudante, sem abrir mão do acompanhamento docente e da excelência acadêmica que caracterizam a UniEVANGÉLICA.

Com formações em áreas como Administração, Tecnologia da Informação, Comunicação, Gestão e Teologia, os cursos EAD atendem às demandas contemporâneas do mercado de trabalho e às diferentes realidades dos estudantes, possibilitando flexibilidade de horários, mobilidade geográfica e integração entre teoria e prática profissional. A proposta reafirma o compromisso institucional com inovação educacional, responsabilidade social e formação humana integral.

As inscrições para o Vestibular 2026 dos cursos EAD e semipresenciais já estão abertas. Mais informações podem ser obtidas diretamente nas unidades da UniEVANGÉLICA, por meio dos canais oficiais da instituição ou ainda pelo site clicando aqui.

Para facilitar o acesso, a instituição mantém um plantão de matrículas pelo número (62) 3310-6600 e também via WhatsApp, pelo 3310 6684.

Cursos semipresenciais oferecidos nos seguintes polos EAD:

Anápolis

– Biomedicina

– Pedagogia

– Processos Químicos

– Serviço Social

– Terapia Ocupacional

Aparecida de Goiânia

– Biomedicina

– Pedagogia

– Engenharia de Software

– Terapia Ocupacional

Goiânia

– Pedagogia

– Engenharia de Software

– Terapia Ocupacional

Ceres

– Educação Física

– Engenharia de Software

– Terapia Ocupacional

Rubiataba

– Pedagogia

– Educação Física

– Terapia Ocupacional

Jaraguá

– Pedagogia

– Engenharia de Software

– Terapia Ocupacional

Palmas

– Pedagogia

Senador Canedo

– Pedagogia

Cursos a distância em todas as unidades

Anápolis – Aparecida de Goiânia – Goiânia –Brasília – Ceres – Rubiataba – Jaraguá – Senador Canedo – Goianésia

– Administração

– Análise e Desenvolvimento de Sistemas

– Ciências Contábeis

– Design de Interiores

– Gestão Comercial

– Gestão de Recursos Humanos

– Gestão Financeira

– Gestão Pública

– Jornalismo

– Logística

– Marketing

– Processos Gerenciais

– Teologia

Interessados podem fazer as inscrições por meio dos links: