Carro sai da pista, capota várias vezes e deixa mulher gravemente ferida na BR-060, em Anápolis
Vítima foi socorrida por equipes de emergência da Trunfo Concebra e encaminhada para uma unidade de traumas
Equipes do atendimento de ocorrências da Triunfo Concebra socorreram uma mulher, que ficou gravemente ferida em uma saída de pista ocorrida na manhã desta quarta-feira (24), no trecho da BR-060 no perímetro de Anápolis.
Ela, que não teve a idade revelada, era uma das ocupantes do veículo que teria capotado várias vezes.
Imagens as quais o Portal 6 teve acesso mostram o momento do resgate dos socorristas, que ocorreu às margens da pista da rodovia, onde o veículo parou.
A reportagem apurou que a vítima teria sofrido uma parada cardíaca, com a necessidade das equipes de saúde tendo de reanimá-la antes de ser levada para uma unidade de saúde especializada em traumas.
Outros dois ocupavam o veículo, mas nada de grave sofreram. Eles foram atendidos ainda no local da ocorrência. Como a vítima ainda não foi identificada, não foi possível apurar o estado de saúde dela.
