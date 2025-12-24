Carro sai da pista, capota várias vezes e deixa mulher gravemente ferida na BR-060, em Anápolis

Vítima foi socorrida por equipes de emergência da Trunfo Concebra e encaminhada para uma unidade de traumas

Paulo Roberto Belém - 24 de dezembro de 2025

Saída de pista e capotamento ocorreram no perímetro da BR-060, em Anápolis (Foto: Reprodução)

Equipes do atendimento de ocorrências da Triunfo Concebra socorreram uma mulher, que ficou gravemente ferida em uma saída de pista ocorrida na manhã desta quarta-feira (24), no trecho da BR-060 no perímetro de Anápolis.

Ela, que não teve a idade revelada, era uma das ocupantes do veículo que teria capotado várias vezes.

Imagens as quais o Portal 6 teve acesso mostram o momento do resgate dos socorristas, que ocorreu às margens da pista da rodovia, onde o veículo parou.

A reportagem apurou que a vítima teria sofrido uma parada cardíaca, com a necessidade das equipes de saúde tendo de reanimá-la antes de ser levada para uma unidade de saúde especializada em traumas.

Outros dois ocupavam o veículo, mas nada de grave sofreram. Eles foram atendidos ainda no local da ocorrência. Como a vítima ainda não foi identificada, não foi possível apurar o estado de saúde dela.

