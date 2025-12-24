Motorista de ônibus tem mochila furtada enquanto trabalhava, em Goiânia: “Difícil confiar nas pessoas”, lamenta

Imagens do circuito de segurança do veículo mostram ação de homem levando o pertence da trabalhadora

Paulo Roberto Belém - 24 de dezembro de 2025

Imagens Flagraram a situação. (Foto: Reprodução)

Uma motorista do transporte coletivo da região Metropolitana de Goiânia foi furtada na tarde desta sexta-feira (23), por um homem, enquanto trabalhava na capital, ao desembarcá-lo no Terminal Cruzeiro.

Imagens do circuito interno do veículo registrou quando o suspeito, ao descer do ônibus, por volta das 14h20, leva consigo a mochila da trabalhadora que estava sobre o objeto que cobre o motor.

Ao Portal 6, ela, que prefere não ser identificada, disse que percebeu o que aconteceu momentos depois, quando decidiu pegar um lanche. “Primeira vez em um ano de empresa que passo por isso”, contou.

A motorista narrou que a interação no veículo foi quando o homem pediu para pagar a viagem com uma nota de R$ 20, mas como não tinha troco, foi realizado o protocolo de deixar o passageiro no terminal para que ele pagasse.

No registro, é possível ver que nem ela, nem outro colega percebeu a ação do suspeito, ao sair do veículo.

A trabalhadora citou ter acionado a polícia, inclusive indo à delegacia registar o boletim de ocorrência para denunciar o furto da mochila, que tinha objetos pessoais, chave de casa, remédios e o uniforme da empresa.

Na conversa na manhã desta quarta-feira (24), a motorista disse ter recuperado a bolsa mais cedo com alguns dos pertences, porque colegas seguranças avistaram o homem a portando, o abordando. Entretanto, teve a informação que ele foi liberado.

A trabalhadora espera que seja dado andamento na investigação, comentando o que aprendeu no episódio. “Difícil confiar nas pessoas”, finalizou.

NA CARA DURA 🚔 Motorista de ônibus tem mochila furtada enquanto trabalhava, em Goiânia: “Difícil confiar nas pessoas”, lamenta Leia: pic.twitter.com/tRnE4Oy86H — Portal 6 (@portal6noticias) December 24, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiânia!