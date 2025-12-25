Havan mira 200 lojas até 2026, investe R$ 2 bilhões e amplia centro de distribuição em Santa Catarina

Varejista acelera expansão nacional, reforça logística com investimento bilionário e projeta crescimento de faturamento e empregos

Magno Oliver - 25 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de loja da Havan. (Foto: Divulgação/Havan)

A Havan, uma das maiores redes de varejo do Brasil, anunciou um plano ambicioso de expansão que promete mudar ainda mais o cenário do setor.

A empresa está mirando a marca de 200 lojas até 2026 e anunciou um pacote de investimentos de cerca de R$ 2 bilhões, com foco em novas unidades, reforço logístico e geração de empregos.

Atualmente, a Havan já conta com 187 lojas espalhadas pelo país, com presença em praticamente todas as regiões, mas com potencial de crescimento especialmente no Norte e Nordeste.

A expectativa da empresa é que as inaugurações previstas em 2025 e 2026 ultrapassem a marca de 190 unidades, chegando próximo dos 200 pontos físicos planejados.

Expansão da estrutura logística

Um dos pontos centrais do plano é a ampliação do centro de distribuição em Barra Velha, em Santa Catarina. O espaço logístico, já um dos maiores da América Latina, está sendo turbinado para atender ao aumento do volume de mercadorias e melhorar o tempo de abastecimento das lojas.

A previsão é que o centro logístico cresça em área total e receba equipamentos modernos, como sistemas automatizados de movimentação e armazenagem, garantindo eficiência mesmo com o maior número de unidades atendidas.

O reforço na logística também deve reduzir custos operacionais e ampliar a capacidade de distribuição em regiões mais distantes, favorecendo a estratégia de cobertura nacional da rede.

Novas lojas, mais empregos e presença nacional

Com o plano de chegar às 200 lojas até 2026, a Havan projeta não apenas mais pontos de venda, mas também novos empregos diretos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!A expectativa é de que, ao final do processo, o quadro de colaboradores chegue próximo de 25 mil funcionários, refletindo a necessidade de mão de obra nas operações de loja, logística e administração.

A abertura de novas megastores em cidades que ainda não contam com unidades da rede está no foco da estratégia. Estados como Amapá, Ceará e Roraima continuam entre as regiões onde a Havan busca ganhar espaço, com terrenos já analisados e projetos em andamento.

Faturamento previsto e projeções

Do ponto de vista financeiro, a empresa também projeta um desempenho robusto. A Havan espera fechar o ano com um faturamento que poderá ultrapassar R$ 18 bilhões, com a meta de chegar perto dos R$ 20 bilhões em 2026, impulsionada pelo aumento no número de unidades, modernização de lojas e reforço na logística.

Especialistas do setor de varejo veem a estratégia da Havan como uma tentativa de conquistar maior fatia de mercado, aproximando-se de concorrentes nacionais e ampliando a competitividade em meio a um cenário econômico desafiador.

Visão de longo prazo

A expansão faz parte de uma visão de longo prazo que combina crescimento físico, fortalecimento da cadeia logística e diversificação de ofertas ao consumidor.

A empresa tem investido em tecnologia, integração digital e logística integrada para suportar a operação em larga escala, algo essencial em um país com dimensões continentais como o Brasil.

Além de impulsionar a economia local com empregos e movimentação de fornecedores, o plano também impacta o setor imobiliário e logístico, gerando novas oportunidades de negócios relacionados à cadeia de suprimentos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!