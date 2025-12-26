Especialistas franceses orientam desativar o Wi-Fi do celular quando isso acontece

Recomendação busca reduzir riscos de ataques digitais, rastreamento e exposição de dados pessoais

Magno Oliver - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Especialistas em segurança digital da França passaram a orientar usuários a desativar o Wi-Fi do celular sempre que ele não estiver em uso, especialmente fora de casa ou em locais públicos. O alerta partiu da CERT-FR, órgão oficial francês de resposta a incidentes cibernéticos.

Segundo os especialistas, manter o Wi-Fi ligado o tempo todo pode expor o aparelho a riscos invisíveis, mesmo quando o usuário não está conectado ativamente a uma rede. Isso ocorre porque o celular continua buscando redes conhecidas e abertas em segundo plano.

Quando o Wi-Fi permanece ativado, o aparelho pode se conectar automaticamente a redes públicas ou falsas, criadas justamente para capturar dados. Em alguns casos, hackers conseguem interceptar informações como senhas, mensagens e dados bancários.

Além disso, o Wi-Fi ativo pode permitir rastreamento de localização. Isso acontece porque o celular emite sinais em busca de redes, o que pode ser usado para mapear deslocamentos e hábitos do usuário sem que ele perceba.

Os especialistas franceses destacam que o risco aumenta em aeroportos, shoppings, cafés, hotéis e transportes públicos. Nesses ambientes, redes abertas são comuns e nem sempre seguras.

Outro ponto citado é a superfície de ataque maior. Quanto mais conexões sem fio ativas, como Wi-Fi e Bluetooth, maior a chance de vulnerabilidades serem exploradas por softwares maliciosos.

Por isso, a orientação é clara: desative o Wi-Fi quando não estiver usando, especialmente ao sair de casa. Em locais públicos, a recomendação é usar a conexão móvel ou, se necessário, recorrer a uma VPN confiável.

Como efeito adicional, desligar o Wi-Fi também pode economizar bateria e reduzir o consumo desnecessário de energia do aparelho.

Especialistas reforçam que não se trata de abandonar o Wi-Fi, mas de usar a tecnologia de forma consciente e segura. Pequenos hábitos, como desligar a conexão quando não é necessária, ajudam a proteger dados e a evitar dores de cabeça no futuro.

