Nunca mais passe roupa: a misturinha caseira que está conquistando as donas de casa

Solução simples ajuda a desamassar tecidos, deixa cheiro agradável e facilita a rotina doméstica

Isabella Valverde - 26 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Passar roupa está entre as tarefas domésticas mais cansativas do dia a dia. Por isso, muitas donas de casa passaram a apostar em uma misturinha caseira que promete reduzir ou até eliminar a necessidade do ferro em várias peças.

A fórmula ganhou popularidade por ser simples, barata e fácil de aplicar. Além disso, pode ser usada no dia a dia, principalmente em camisetas, lençóis, toalhas e roupas de algodão.

A mistura funciona porque relaxa as fibras do tecido, facilitando o desamassar natural enquanto a roupa seca. Com isso, o acabamento fica mais alinhado e com cheiro agradável.

Como preparar a misturinha caseira

Os ingredientes são simples e costumam estar presentes na maioria das casas:

100 ml de álcool

50 ml de amaciante

10 ml de água

Misture tudo em um frasco com borrifador. Agite bem antes de usar para garantir que os ingredientes fiquem homogêneos.

Como usar corretamente

Borrife a solução diretamente na roupa levemente amassada. Em seguida, estique o tecido com as mãos e pendure normalmente no varal. Assim, enquanto a peça seca, as fibras se acomodam.

Para roupas já secas, basta borrifar levemente e passar a mão ou dar pequenas sacudidas. Em muitos casos, isso já é suficiente para tirar os vincos.

Em quais roupas funciona melhor

A misturinha costuma ter melhor resultado em:

Camisetas

Roupas de algodão

Lençóis e fronhas

Toalhas

Peças leves do dia a dia

Por outro lado, tecidos mais pesados ou sociais podem ainda exigir o uso do ferro para um acabamento perfeito.

Apesar de prática, a mistura deve ser usada com moderação. O álcool é inflamável, portanto, não utilize próximo a fontes de calor. Além disso, evite aplicar em excesso para não manchar tecidos delicados.

Antes de usar pela primeira vez, é recomendado testar em uma pequena área da roupa.

No fim das contas, essa misturinha virou aliada de quem busca economizar tempo, energia e esforço. Para muitas donas de casa, passar roupa já deixou de ser prioridade graças a essa solução simples e eficiente.

