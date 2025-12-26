Nunca mais passe roupa: a misturinha caseira que está conquistando as donas de casa

Solução simples ajuda a desamassar tecidos, deixa cheiro agradável e facilita a rotina doméstica

Isabella Valverde Isabella Valverde -
passar roupa
(Foto: Reprodução)

Passar roupa está entre as tarefas domésticas mais cansativas do dia a dia. Por isso, muitas donas de casa passaram a apostar em uma misturinha caseira que promete reduzir ou até eliminar a necessidade do ferro em várias peças.

A fórmula ganhou popularidade por ser simples, barata e fácil de aplicar. Além disso, pode ser usada no dia a dia, principalmente em camisetas, lençóis, toalhas e roupas de algodão.

A mistura funciona porque relaxa as fibras do tecido, facilitando o desamassar natural enquanto a roupa seca. Com isso, o acabamento fica mais alinhado e com cheiro agradável.

Leia também

Como preparar a misturinha caseira

Os ingredientes são simples e costumam estar presentes na maioria das casas:

  • 100 ml de álcool
  • 50 ml de amaciante
  • 10 ml de água

Misture tudo em um frasco com borrifador. Agite bem antes de usar para garantir que os ingredientes fiquem homogêneos.

Como usar corretamente

Borrife a solução diretamente na roupa levemente amassada. Em seguida, estique o tecido com as mãos e pendure normalmente no varal. Assim, enquanto a peça seca, as fibras se acomodam.

Para roupas já secas, basta borrifar levemente e passar a mão ou dar pequenas sacudidas. Em muitos casos, isso já é suficiente para tirar os vincos.

Em quais roupas funciona melhor

A misturinha costuma ter melhor resultado em:

  • Camisetas
  • Roupas de algodão
  • Lençóis e fronhas
  • Toalhas
  • Peças leves do dia a dia

Por outro lado, tecidos mais pesados ou sociais podem ainda exigir o uso do ferro para um acabamento perfeito.

Apesar de prática, a mistura deve ser usada com moderação. O álcool é inflamável, portanto, não utilize próximo a fontes de calor. Além disso, evite aplicar em excesso para não manchar tecidos delicados.

Antes de usar pela primeira vez, é recomendado testar em uma pequena área da roupa.

No fim das contas, essa misturinha virou aliada de quem busca economizar tempo, energia e esforço. Para muitas donas de casa, passar roupa já deixou de ser prioridade graças a essa solução simples e eficiente.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias