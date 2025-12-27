O menor país do mundo é tão pequeno que cabe em bairros de cidades brasileiras e quase ninguém sabe disso

Com menos de meio quilômetro quadrado, território soberano tem área menor que muitos bairros do Brasil e população equivalente a de uma vila

27 de dezembro de 2025

O menor país do mundo é o Vaticano, oficialmente chamado de Estado da Cidade do Vaticano. Localizado dentro de Roma, na Itália, ele tem apenas 0,44 km² de área, o que o torna menor do que inúmeros bairros de cidades brasileiras.

Para efeito de comparação, bairros comuns em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte são várias vezes maiores. Em alguns casos, até condomínios ou parques urbanos brasileiros superam a área total do Vaticano.

Além disso, a população do país também impressiona pelo tamanho reduzido. O Vaticano tem cerca de 800 habitantes, número semelhante ao de pequenas comunidades rurais do Brasil. Existem, inclusive, municípios brasileiros com população próxima ou até menor que essa.

Mesmo sendo minúsculo, o Vaticano é um Estado soberano, com governo próprio, leis próprias e reconhecimento internacional. Ele é a sede da Igreja Católica e residência oficial do Papa, o que lhe garante enorme relevância histórica, política e religiosa.

Outro detalhe curioso é que o país não possui economia tradicional, como indústria ou agricultura. Sua receita vem principalmente de doações, turismo, venda de selos, moedas comemorativas e museus. Ainda assim, o funcionamento do Estado é mantido com autonomia financeira.

O contraste chama atenção. Enquanto o Vaticano cabe facilmente dentro de bairros brasileiros, cidades do Brasil administram territórios enormes, com milhões de habitantes e economias complexas, mas sem o status de país.

Por isso, embora seja mundialmente conhecido por sua importância religiosa, pouca gente se dá conta de quão pequeno o Vaticano realmente é.

Em termos de espaço físico, ele poderia desaparecer dentro do mapa urbano de muitas cidades brasileiras sem sequer ser notado.

Assim, o menor país do mundo prova que tamanho territorial não define relevância, mas também revela uma curiosidade pouco conhecida fora dos mapas e livros de geografia.

