Os 6 livros banidos do mundo que você não vai acreditar por que foram escondidos

Obras hoje consideradas clássicas já foram proibidas por governos, escolas e religiões por motivos que vão de política a moral

Ruan Monyel - 27 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Ao longo da história, livros foram vistos como ameaça, escândalo ou perigo social. Por isso, muitos acabaram banidos, censurados ou retirados de circulação, mesmo sendo reconhecidos hoje como obras fundamentais da literatura mundial. Veja seis casos emblemáticos e os motivos que levaram à proibição.

1. 1984, de George Orwell

O livro foi banido em diversos países por criticar regimes autoritários e denunciar vigilância do Estado. Governos enxergaram a obra como perigosa por estimular questionamentos políticos e resistência ao poder.

2. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley

A obra foi censurada por afrontar valores religiosos e morais, ao tratar de controle social, sexualidade livre e manipulação genética. Em alguns lugares, foi considerada ofensiva à família tradicional.

3. Lolita, de Vladimir Nabokov

Banido em vários países por décadas, o livro foi considerado imoral e obsceno por abordar a relação entre um adulto e uma adolescente. Mesmo sendo uma crítica literária complexa, foi visto apenas pelo tema sensível.

4. Os Versos Satânicos, de Salman Rushdie

A obra foi proibida em países islâmicos por acusação de blasfêmia. O livro gerou protestos internacionais e levou o autor a viver sob proteção após ameaças de morte.

5. O Apanhador no Campo de Centeio, de J. D. Salinger

Muito censurado em escolas, foi acusado de linguagem imprópria, rebeldia juvenil e incentivo à desobediência, mesmo sendo um retrato psicológico de adolescentes em crise.

6. O Diário de Anne Frank, de Anne Frank

Em alguns locais, foi banido por abordar nazismo, perseguição religiosa e sexualidade, temas considerados “inadequados” por autoridades educacionais conservadoras.

O que todos esses casos têm em comum é o medo do impacto das ideias. Livros costumam ser banidos quando questionam poder, costumes, religião ou estruturas sociais estabelecidas.

Paradoxalmente, muitas dessas proibições ajudaram a tornar as obras ainda mais conhecidas. Hoje, os livros antes escondidos são estudados, vendidos no mundo inteiro e vistos como símbolos da liberdade de expressão.

A história mostra que, sempre que um livro é proibido, ele costuma revelar muito mais sobre quem censura do que sobre quem escreve.

