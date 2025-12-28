10 alimentos que nunca devem ir para a geladeira para não estragar rápido e perder o gosto

Guardar tudo no frio parece prático, mas alguns alimentos sofrem alterações de sabor, textura e durabilidade quando refrigerados

Magno Oliver - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

Colocar todos os alimentos na geladeira é um hábito comum. No entanto, donas de casa e especialistas em conservação alertam que alguns itens estragam mais rápido ou perdem sabor quando expostos a baixas temperaturas. Veja quais são eles:

10 alimentos que nunca devem ir para a geladeira para não estragar rápido e perder o gosto

1. Tomate

O frio altera a textura e interrompe o amadurecimento. Fora da geladeira, ele mantém sabor e firmeza por mais tempo.

2. Batata

A refrigeração transforma o amido em açúcar, deixando o sabor adocicado e a textura arenosa. O ideal é local fresco e escuro.

3. Cebola

Na geladeira, a umidade faz a cebola amolecer e mofar mais rápido. Deve ficar em local seco e ventilado.

4. Alho

O frio favorece brotação e muda a textura. Fora da geladeira, dura mais e mantém o aroma característico.

5. Pão

Apesar do que muitos pensam, o pão resseca mais rápido na geladeira. O ideal é temperatura ambiente ou congelamento.

6. Banana

O frio escurece a casca e interrompe o amadurecimento. Fora da geladeira, ela preserva melhor o sabor.

7. Abacate inteiro

Quando refrigerado antes de amadurecer, perde cremosidade. O ideal é deixá-lo fora até ficar no ponto certo.

8. Café

A geladeira altera aroma e sabor, além de favorecer absorção de odores. Deve ser guardado em local seco e fechado.

9. Mel

Não precisa de refrigeração. O frio acelera a cristalização e dificulta o uso no dia a dia.

10. Azeite de oliva

Baixas temperaturas deixam o azeite turvo e alteram suas características. O melhor é armazenar em local fresco e escuro.

Assim, nem tudo deve ir para a geladeira. Ao guardar esses alimentos corretamente, você evita desperdício, preserva o sabor original e melhora a qualidade das refeições no dia a dia.

