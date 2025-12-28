10 alimentos que nunca devem ir para a geladeira para não estragar rápido e perder o gosto
Guardar tudo no frio parece prático, mas alguns alimentos sofrem alterações de sabor, textura e durabilidade quando refrigerados
Colocar todos os alimentos na geladeira é um hábito comum. No entanto, donas de casa e especialistas em conservação alertam que alguns itens estragam mais rápido ou perdem sabor quando expostos a baixas temperaturas. Veja quais são eles:
1. Tomate
O frio altera a textura e interrompe o amadurecimento. Fora da geladeira, ele mantém sabor e firmeza por mais tempo.
2. Batata
A refrigeração transforma o amido em açúcar, deixando o sabor adocicado e a textura arenosa. O ideal é local fresco e escuro.
3. Cebola
Na geladeira, a umidade faz a cebola amolecer e mofar mais rápido. Deve ficar em local seco e ventilado.
4. Alho
O frio favorece brotação e muda a textura. Fora da geladeira, dura mais e mantém o aroma característico.
5. Pão
Apesar do que muitos pensam, o pão resseca mais rápido na geladeira. O ideal é temperatura ambiente ou congelamento.
6. Banana
O frio escurece a casca e interrompe o amadurecimento. Fora da geladeira, ela preserva melhor o sabor.
7. Abacate inteiro
Quando refrigerado antes de amadurecer, perde cremosidade. O ideal é deixá-lo fora até ficar no ponto certo.
8. Café
A geladeira altera aroma e sabor, além de favorecer absorção de odores. Deve ser guardado em local seco e fechado.
9. Mel
Não precisa de refrigeração. O frio acelera a cristalização e dificulta o uso no dia a dia.
10. Azeite de oliva
Baixas temperaturas deixam o azeite turvo e alteram suas características. O melhor é armazenar em local fresco e escuro.
Assim, nem tudo deve ir para a geladeira. Ao guardar esses alimentos corretamente, você evita desperdício, preserva o sabor original e melhora a qualidade das refeições no dia a dia.
