A cor que atrai prosperidade e boas energias para dentro de casa, segundo o feng shui

Escolha certa pode ajudar a equilibrar o ambiente, estimular oportunidades e melhorar a sensação de bem-estar no dia a dia

Ruan Monyel - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels

No feng shui, a forma como a casa é organizada vai muito além da estética. Cores, objetos e disposição dos móveis influenciam diretamente a circulação de energia. Por isso, a escolha de uma cor específica pode fazer diferença quando o objetivo é atrair prosperidade e boas energias.

Entre as tonalidades mais indicadas pela prática chinesa, uma se destaca por simbolizar crescimento, equilíbrio e abundância. Antes de falar nela, é importante entender que o feng shui associa cada cor a um dos cinco elementos da natureza.

Nesse contexto, o elemento Madeira representa expansão, vitalidade e novos começos. Ele está ligado ao desenvolvimento financeiro e à sensação de progresso contínuo dentro do lar.

A cor que melhor expressa esse elemento é o verde. Segundo o feng shui, o verde favorece a prosperidade porque remete à natureza, à renovação e ao crescimento constante, tanto material quanto emocional.

Quando usada em casa, a cor ajuda a criar ambientes mais equilibrados e acolhedores. Pode aparecer em paredes, objetos decorativos, almofadas, cortinas ou até plantas, que potencializam ainda mais o efeito energético.

Especialistas recomendam o verde principalmente em salas de estar, escritórios e áreas onde se tomam decisões importantes. Esses espaços estão ligados à ação, planejamento e oportunidades, pontos diretamente conectados à prosperidade.

Além disso, o verde contribui para reduzir o estresse e melhorar a concentração. Isso cria um ambiente propício para escolhas mais conscientes e para a circulação de boas energias no cotidiano.

O feng shui também orienta evitar excessos. Tons muito escuros ou uso exagerado da cor podem gerar sensação de peso. A recomendação é optar por verdes suaves ou combiná-los com tons neutros.

Assim, ao trazer o verde para dentro de casa, o feng shui aponta não apenas uma mudança visual, mas uma forma simbólica de estimular prosperidade, harmonia e equilíbrio energético no ambiente.

