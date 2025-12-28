Mulher morre após ser atropelada por caminhão; veículo foi incendiado após o crime

Caso ocorreu em Orizona e será investigado pela Polícia Civil

Da Redação - 28 de dezembro de 2025

Mulher morre após ser atropelada por caminhão. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 34 anos, morreu após ser atropelada por um caminhão na tarde deste domingo (28), em Orizona, no Sudeste de Goiás.

O atropelamento ocorreu na entrada de um pesque-pague. A vítima foi identificada como Nayara Eloa Rocha Gomes.

Portal 6 apurou que o caminhão passou por cima da mulher e fugiu do local logo após o impacto. Minutos depois, o veículo foi encontrado abandonado em uma estrada de acesso ao pesque-pague.

A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. A vítima foi encontrada caída ao chão, e o óbito foi constatado ainda no local.

O condutor do caminhão fugiu após abandonar o veículo e não foi localizado durante as buscas iniciais. Horas depois, a PM foi informada de que o caminhão utilizado no atropelamento havia sido incendiado por populares.

O caso foi remetido para investigação da Polícia Civil (PC), que suspeita de feminicídio.

