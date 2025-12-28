Não é de vidro nem de alumínio: esta é a vasilha ideal para deixar seus bolos perfeitos, segundo as confeiteiras
Material ganhou espaço nas cozinhas por assar de forma mais uniforme, facilitar o desenforme e reduzir erros comuns no preparo
Quem costuma fazer bolo em casa geralmente aposta em formas de vidro ou alumínio. No entanto, confeiteiras experientes vêm apontando outro tipo de vasilha como a mais eficiente para quem busca bolos mais fofos, assados por igual e sem grudar.
A escolha certa começa pelo modo como o calor se comporta durante o forno. Muitas falhas no bolo, como centro cru ou laterais ressecadas, estão ligadas justamente ao material da forma. Por isso, profissionais passaram a testar alternativas.
Entre elas, uma se destacou por resolver vários problemas de uma vez. Ela distribui melhor o calor, evita pontos de queima e ainda facilita bastante na hora de desenformar, mesmo sem excesso de gordura.
- Usar o vaso sanitário sentado traz benefícios importantes para a saúde dos homens, segundo urologistas
- Não é panela de alumínio, nem de barro: a nova queridinha das cozinhas que conserva melhor o sabor dos alimentos e cozinha mais rápido
- Não é a dipirona, nem o paracetamol: o remédio caseiro milenar que promete acabar com a enxaqueca em poucos minutos
Estamos falando das formas de silicone, que se tornaram queridinhas entre confeiteiras e boleiras artesanais. Diferente do vidro e do alumínio, o silicone aquece de forma gradual, o que ajuda o bolo a crescer de maneira mais uniforme.
Por que escolher as formas de silicone
Outro ponto positivo é a flexibilidade do material. Após assar, basta pressionar levemente as laterais para soltar o bolo, reduzindo o risco de quebrar a massa. Isso é especialmente útil em bolos mais delicados ou com recheio.
Além disso, o silicone não oxida, não altera o sabor da receita e não reage com ingredientes, algo que pode acontecer em materiais metálicos com o tempo. Por isso, o resultado final tende a ser mais estável.
Confeiteiras também destacam a praticidade na limpeza. As formas não acumulam resíduos com facilidade e podem ser lavadas rapidamente, muitas vezes apenas com água e detergente.
Apesar das vantagens, o cuidado principal é respeitar a temperatura indicada pelo fabricante e sempre apoiar a forma de silicone sobre uma assadeira firme antes de levar ao forno.
Assim, longe do vidro e do alumínio, as formas de silicone se consolidam como a vasilha ideal para quem quer bolos mais bonitos, macios e bem assados, mesmo sem muita experiência na cozinha.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!