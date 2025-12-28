Não é de vidro nem de alumínio: esta é a vasilha ideal para deixar seus bolos perfeitos, segundo as confeiteiras

Material ganhou espaço nas cozinhas por assar de forma mais uniforme, facilitar o desenforme e reduzir erros comuns no preparo

Gabriel Yuri Souto - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Quem costuma fazer bolo em casa geralmente aposta em formas de vidro ou alumínio. No entanto, confeiteiras experientes vêm apontando outro tipo de vasilha como a mais eficiente para quem busca bolos mais fofos, assados por igual e sem grudar.

A escolha certa começa pelo modo como o calor se comporta durante o forno. Muitas falhas no bolo, como centro cru ou laterais ressecadas, estão ligadas justamente ao material da forma. Por isso, profissionais passaram a testar alternativas.

Entre elas, uma se destacou por resolver vários problemas de uma vez. Ela distribui melhor o calor, evita pontos de queima e ainda facilita bastante na hora de desenformar, mesmo sem excesso de gordura.

Estamos falando das formas de silicone, que se tornaram queridinhas entre confeiteiras e boleiras artesanais. Diferente do vidro e do alumínio, o silicone aquece de forma gradual, o que ajuda o bolo a crescer de maneira mais uniforme.

Por que escolher as formas de silicone

Outro ponto positivo é a flexibilidade do material. Após assar, basta pressionar levemente as laterais para soltar o bolo, reduzindo o risco de quebrar a massa. Isso é especialmente útil em bolos mais delicados ou com recheio.

Além disso, o silicone não oxida, não altera o sabor da receita e não reage com ingredientes, algo que pode acontecer em materiais metálicos com o tempo. Por isso, o resultado final tende a ser mais estável.

Confeiteiras também destacam a praticidade na limpeza. As formas não acumulam resíduos com facilidade e podem ser lavadas rapidamente, muitas vezes apenas com água e detergente.

Apesar das vantagens, o cuidado principal é respeitar a temperatura indicada pelo fabricante e sempre apoiar a forma de silicone sobre uma assadeira firme antes de levar ao forno.

Assim, longe do vidro e do alumínio, as formas de silicone se consolidam como a vasilha ideal para quem quer bolos mais bonitos, macios e bem assados, mesmo sem muita experiência na cozinha.

