E depois do Carnaval? Veja quais feriados e pontos facultativos moradores de Anápolis podem esperar em 2026

Seja para prever o descanso ou já pensar na próxima viagem, saber as datas é o primeiro passo para um bom planejamento

Natália Sezil - 29 de dezembro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Entre feriados nacionais, estaduais e municipais, 2026 promete ser um ano de descanso prolongado: embora nem todas as folgas caiam na segunda ou sexta-feira, ainda há esperança para quem quer estender o final de semana.

Nos próximos 12 meses, moradores de Anápolis podem se preparar para 10 feriados proveitosos.

Seja para viajar e conhecer novos lugares, ou apenas ficar em casa e descansar, vale a pena começar a se planejar.

Primeiro semestre

Naturalmente, 2026 começa com um feriado: 1º de janeiro é o dia da Confraternização Universal, desta vez comemorada em uma quinta-feira.

Fevereiro, por sua vez, é marcado pelo Carnaval. Se o ano só passa a valer depois das folias, o calendário pode começar a contar a partir de 18 de fevereiro, quando acontece a Quarta-Feira de Cinzas.

Ou seja: a festa tem início no sábado, dia 14. O Domingo de Carnaval é no dia 15, o que torna a segunda-feira (16) ponto facultativo. A comemoração oficial é na terça-feira (17), também facultativo.

Março só comemora o Dia da Mulher (08), que cai no segundo domingo do mês. Por isso, passado o Carnaval, o brasileiro só consegue descansar em abril.

Em 2026, a Sexta-Feira Santa acontece no dia 03. A Páscoa, no domingo dia 05. Depois, o trabalhador pode esperar pelo dia 21 de abril, terça-feira, quando é Tiradentes.

Daí, são menos de duas semanas para que se celebre o Dia do Trabalhador, em 1º de maio – sexta-feira. No mesmo mês, há o Dia das Mães – naturalmente, o segundo domingo (10).

Em junho, há apenas pontos facultativos. Corpus Christi é celebrado no dia 04, quinta-feira. Embora não seja absoluta, a data dá oportunidade para que o descanso, caso aplicado, se estenda para a sexta-feira (05).

Dia 24 e 29 de junho também são facultativos. Nesses casos, mesmo que não haja folga, há opção extra de lazer: as barraquinhas de Festa Junina.

Segundo semestre

Partindo para o segundo semestre de 2026, Goiás tem ponto facultativo no dia 28 de julho – terça-feira – quando se comemora a fundação do estado.

Em Anápolis, especificamente, é feriado o dia 31. Para alegria extra dos moradores, o aniversário da cidade cai justamente em uma sexta-feira.

Para agosto, a única data comemorativa é o Dia dos Pais (10), que acontece, desta vez, em uma segunda-feira – mas não conta como ponto facultativo.

Já setembro reserva o dia da Independência do Brasil. Dia 07 é justamente em uma segunda-feira, dando a chance de voltar a estender o fim de semana.

Na sequência, pode-se planejar para 12 de outubro. Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira nacional, a segunda-feira promete descanso.

Em novembro, apenas dois dos três feriados poderão ser aproveitados ao máximo. Finados, no dia 02, cai na segunda-feira. A Proclamação da República, 15, acontece em um domingo. E o Dia Nacional da Consciência Negra, 20, é lembrado em uma sexta-feira.

Por fim, para fechar 2026, o Natal (25) acontece na sexta-feira. As vésperas de Natal (24) e Ano-Novo (31), ambas na quinta-feira, marcam pontos facultativos.

Confira a lista de feriados:

1º de janeiro — Confraternização Universal (quinta-feira);

03 de abril — Sexta-feira Santa (sexta-feira);

05 de abril — Páscoa (domingo);

21 de abril — Dia de Tiradentes (terça-feira);

1º de maio — Dia do Trabalhador (sexta-feira);

31 de julho — Aniversário de Anápolis (sexta-feira);

07 de setembro — Independência do Brasil (segunda-feira);

12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida (segunda-feira);

02 de novembro — Finados (segunda-feira);

15 de novembro — Proclamação da República (domingo);

20 de novembro — Dia da Consciência Negra (sexta-feira);

25 de dezembro — Natal (sexta-feira).

