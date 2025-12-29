Ele largou a escola e construiu um império: conheça a história do dono da maior sorveteria do Brasil

Isaías Bernardes recebeu do pai uma pequena sorveteria de 15 metros quadrados aos 18 anos e transformou o negócio em uma potência nacional do franchising

Gabriel Yuri Souto - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Isaías Bernardes não concluiu a formação escolar, mas construiu uma das trajetórias empresariais mais emblemáticas do Brasil.

Natural de Frutal, no Triângulo Mineiro, ele é o fundador da Chiquinho Sorvetes, hoje considerada a maior rede de sorveterias do país em número de lojas.

A história começou cedo. Aos 18 anos, Isaías recebeu do pai, Francisco Olímpio de Oliveira, uma pequena sorveteria de apenas 15 metros quadrados, localizada no centro da cidade. O espaço era simples, o investimento inicial era limitado e a produção ainda artesanal.

Mesmo assim, o jovem assumiu o negócio com dedicação total. Ele cuidava do atendimento, da produção e da gestão diária, aprendendo na prática como funcionava o comércio e o comportamento do consumidor.

O nome da marca surgiu como uma homenagem ao pai, conhecido pelo apelido Chiquinho, que acabou batizando a sorveteria. Nos primeiros anos, o foco era atender a demanda local por sorvetes, impulsionada pelo clima quente da região.

Com o tempo, Isaías passou a observar o mercado com mais atenção. A decisão de apostar em produtos padronizados, preços acessíveis e operação simplificada mudou o rumo da empresa. A introdução do sorvete soft e do modelo self-service marcou uma nova fase.

Essas mudanças permitiram escalar a produção e facilitar a replicação do negócio. Antes mesmo de adotar o sistema de franquias, a marca já havia ultrapassado Frutal e se espalhado por outras cidades de Minas Gerais.

O grande salto aconteceu em 2010, quando a Chiquinho Sorvetes passou a operar oficialmente como franquia. A partir desse momento, a expansão se acelerou e alcançou todas as regiões do país.

Hoje, a rede soma centenas de unidades espalhadas pelo Brasil, com forte presença em shoppings, centros comerciais e bairros residenciais. O cardápio inclui casquinhas, milk-shakes, sundae, açaí e sobremesas geladas, sempre voltadas ao consumo popular.

Mesmo em períodos de crise econômica, a marca manteve crescimento consistente. O modelo acessível, a padronização e a força da marca ajudaram a consolidar a empresa como referência no franchising brasileiro.

A trajetória de Isaías Bernardes mostra como visão de mercado, persistência e aprendizado prático podem transformar um pequeno negócio em um império nacional. Tudo começou em um espaço de apenas 15 metros quadrados, entregue como presente de pai para filho.

Linha do tempo da Chiquinho Sorvetes

Anos 1980

Isaías Bernardes recebe do pai uma pequena sorveteria de 15 m² em Frutal (MG).

Década de 1990

O negócio se consolida regionalmente e começa a se expandir para cidades vizinhas.

Anos 2000

A marca aposta no sorvete soft, padronização e modelo operacional escalável.

2010

A Chiquinho Sorvetes adota oficialmente o sistema de franquias.

Atualmente

A rede se consolida como a maior do Brasil em número de lojas no segmento de sorvetes.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!